Con la vista puesta en Italia: ¿Hace cuánto Argentina no juega ante una selección europea?

Con un pasar ejemplar que lo mantiene como uno de los equipos que finalizó de manera invicta las Eliminatorias de Conmebol, aún falta jugar el partido suspendido con Brasil, el equipo de Argentina completó el calendario oficial y ahora buscará rivalizar con Selecciones europeas para aceitar los últimos detalles para Qatar 2022.

Debido a diferentes motivos, entre los que se destaca la pandemia del COVID-19 por sobre el resto, el equipo que comanda Lionel Scaloni hace rato que ya no juega con rivales europeos y esto resulta un dolor de cabeza muy importante para el entrenador que quiere medirse contra todo tipo de Selecciones.

Con el ajustado calendario por Eliminatorias y la Copa América 2021, la Selección Argentina no se enfrenta ante un rival europeo desde hace ya dos años y medio ya que el último amistoso fue el 9 de octubre del 2019 ante Alemania en un encuentro disputado en el Signal Iduna del Borussia Dortmund.

Aquel encuentro, que llegó en medio de muchas críticas a Lionel Scaloni por la Copa América 2019, terminó con un empate 2-2 y el entrenador comenzaba a convencer a los hinchas de su idea. Mientras Gnabry y Havertz ponían en ventaja al local, los cambios de la Argentina permitieron que Alario y Ocampos igualen la historia.

Con mucho tiempo sin esta clase de rivales, para Scaloni resultan claves los partidos ante rivales de la jerarquía de Italia, pese a que no estará en Qatar, para ultimar detalles. Sin embargo, desde el otro lado la idea no es recíproca ya que entrenadores como Luís Enrique, de España, creen que no es necesario jugar ante los sudamericanos.