Se acerca el Mundial de Qatar y las coincidencias comienzan a surgir. Este viernes, la Selección Argentina conocerá a los rivales con los que compartirá la fase de grupos y comenzará a palpitar la posibilidad de levantar la tercera Copa del Mundo, tal como sucedió en 1978 y también 1986.

Lionel Messi es la gran bandera que tiene el combinado dirigido por Lionel Scaloni, y los hinchas ya se mostraron muy ilusionados dentro de las redes sociales con las incontables semejanzas que se dieron en los últimos días con respecto a los dos torneos conquistados.

En la previa al encuentro entre la Albiceleste y la Tricolor, en la edición vespertina de Sport Center, Germán Paoloski y Mercedes Margalot se encargaron de alimentar la ansiedad de los fanáticos argentinos con una increíble coincidencia que surgió a partir del arribo de Lionel Messi a París Saint-Germain.

En medio de un análisis de lo que se estaba sucediendo con los partidos correspondientes a las Eliminatorias CONCACAF, el conductor sorprendió a todos con un dato que se entrelazó con el astro argentino: "En 2001, Ronaldinho firma para el PSG y en 2022 sale campeón del mundo", manifestó. Pero, rápidamente, añadió: "En 2017, Mbappé firma para el PSG y en 2018 sale campeón del mundo".

Allí fue cuando fue interrumpido por la ex defensora de Las Leonas: "Esto es mucho mejor que lo de Canadá", aseveró en referencia al único Mundial que disputará su segundo certamen después de 36 años. Y Paoloski aumentó la propuesta: "Messi firmó en 2021, ¿y por qué no en 2022 campeón del mundo? Pasó en dos mundiales, ¿por qué no en tres?".

Las casualidades existen, y en Argentina comienzan a ilusionarse con un nuevo dato que le permite soñar a todos los habitantes que desean que la Pulga pueda sumar la Copa del Mundo a sus vitrinas. ¿Se cumplirá la profecía?