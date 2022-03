Lionel Scaloni se presentó en conferencia de prensa antes del viaje a Ecuador para jugar la última fecha de las Eliminatorias Conmebol y habló absolutamente de todo, hasta tuvo tiempo de "retar" a un periodista que citó una declaración suya sobre el cambio posicional de Messi en el último partido.

Haciendo referencia a la variante táctica que metió, soltando a Messi y colocando a Joaquín Correa como centro delantero, el periodista utilizó el termino "no funciono" para citar a Scaloni sobre el rol inicial del capitán y esto hizo explotar al entrenador: "¿Yo dije que no funcionó? Dije que mejoró...es muy diferente decir que mejoró a que no funcionó", retrucó el DT.

Sorprendido, pero aceptando su error, el periodista se tomó para bien el reto de Scaloni y modificó su pregunta para obtener la respuesta requerida: "No fue solo por el cambio de Messi que mejoró. No pensábamos que Venezuela iba a jugar con línea de 5 y salimos de otra manera", comenzó explicando.

Teniendo en cuenta esto, Scaloni explicó que a veces el fútbol es "como un juego de ajedrez, se van moviendo fichas y el rival te propone cosas que te pueden modificar". Todas impresiones que llevaron al entrenador a cambiar el esquema y terminar flanqueando el esquema propuesto por Pekerman.

Finalmente, Lionel Scaloni terminó por aclarar que en base a cómo se paraba Venezuela pensó en modificar su esquema hacia "la manera en la que pensábamos que íbamos a dañar más" a la Vinotinto y elogió a sus dirigidos: "Teníamos otro plan por si pasaba algo diferente. El equipo sabe afrontar según lo que proponga el rival".