A lo largo de los últimos años se hizo normal que varios argentinos jueguen para diferentes selecciones europeas gracias a las migraciones que se generaron a mitad del siglo XX. Sin embargo, esta tendencia comienza a darse vuelta y poco a poco aparecen jugadores europeos seleccionables para Argentina.

Este es el caso de uno de los delanteros más prometedores que tiene la Premier League en la actualidad ya que la rompe en el Brighton & Hove Albion, donde es compañero de Alexis Mac Allister, y con 25 años de edad sueña vestirse con la camiseta de Argentina pese a que eso le impediría estar con el campeón del mundo.

En una charla que mantuvo junto al diario La Nación, el delantero Neal Maupay confesó su deseó y hasta sorprendió a todos por un pedido que le hizo a Mac Allister: "En su última convocatoria a la selección le dije que le hablara al técnico de mí", comentó el delantero que se muere por ser convocado por Scaloni y visitar el país por primera vez.

Habiendo jugado para la Selección de Francia Sub-15 y Sub-17, Maupay tiene bien en claro lo que quiere para su futuro: "Tal vez nadie entienda cómo alguien que jamás visitó el país pueda querer vestir y defender la camiseta de la selección argentina, pero realmente me siento argentino y siento un amor muy grande por el país”, comentó junto a su madre Liliana.

Vale destacar que el oriundo de Versalles está en el Brighton desde el 2019 y ha convertido un total de 22 goles en 77 partidos, números que lo llevaron a estar dentro de los planes de algunos poderosos de Inglaterra. Pero que aún no terminaron de convencer a Lionel Scaloni de convocar a un extranjero para jugar con la Selección.

Si bien todavía no realizó una acción semejante, Lionel Scaloni habló hace un tiempo en Cadena 3 y comentó que no está del todo convencido: "Son jugadores seleccionables, claro que sí, pero hay que mirar muchísimo el entorno, si realmente quieren venir, si realmente nos sirve". Palabras que no le cierran las puertas a Maupay pese a que resulta muy difícil.