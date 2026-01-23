Alan Varela mete presión para meterse en la lista del Mundial: ¿Le dará bola Scaloni?

Alan Varela brilla en el Porto, pero en la Selección Argentina todavía parece correr de atrás. ¿Qué tan cerca está realmente de los planes de Scaloni y qué le falta para asegurar su lugar en el próximo Mundial?

A sus 24 años, Varela es uno de los pocos juveniles de Boca que logró una transición exitosa y prolija a Europa. Tras superar una lógica meseta de rendimiento la temporada pasada, hoy es el eje y capitán sin cinta del Porto, actual puntero de la liga portuguesa.

Como volante central, Varela aporta orden táctico al equilibrar el equipo y organizar la salida, personalidad al destacarse en contextos de alta presión y generación de juego, ya que, además de marcar, filtra asistencias que sus delanteros no siempre logran capitalizar.

Recientemente, fue la figura clave en la victoria ante el Vitória Guimarães. En un partido trabado donde el equipo no encontraba el rumbo, Varela se hizo cargo: generó chances claras y, sobre el final, pidió el penal para sellar el 1-0. Gracias a ese gol, el Porto mantiene una distancia de 7 puntos sobre sus perseguidores, el Benfica y el Sporting.

En la Selección no la tiene fácil: ¿Merece un lugar en el Mundial 2026?

El camino al Mundial no es sencillo. Varela compite en una posición sobrecargada de talento. En el radar de Lionel Scaloni aparecen nombres como los consagrados Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, y los nuevos aspirantes: Maxi Perrone (aparentemente el favorito actual), Equi Fernández (de gran presente en el Bayer Leverkusen), Barrenechea, Nico Domínguez y Aníbal Moreno.

Con contrato hasta 2030, el volante ya ha despertado el interés de gigantes como el Liverpool. Scaloni y su cuerpo técnico siguen de cerca la liga de Portugal, observando también a figuras como Otamendi, Barrenechea y Prestianni.

Aunque hoy parece ser una alternativa de recambio más que un titular, su rendimiento constante lo mantiene en la pelea. La Finalissima en marzo será la fecha clave: si Varela integra esa lista, sus chances de estar en el Mundial de Estados Unidos crecerán exponencialmente.

En síntesis

Alan Varela anotó el gol de penal en el triunfo ante Vitória Guimarães.

anotó el gol de penal en el triunfo ante Vitória Guimarães. 7 puntos de ventaja mantiene el líder Porto sobre el Benfica y el Sporting.

mantiene el líder Porto sobre el Benfica y el Sporting. Finalissima de marzo será la fecha clave para su convocatoria al Mundial 2026.

