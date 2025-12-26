El fútbol evolucionó considerablemente en los últimos años, especialmente entre los mediocampistas, que pasaron a ser polifuncionales casi todos. La posición del enganche prácticamente quedó en el pasado y ahora todo aquel que juegue en la mitad de la cancha debe saber defender y atacar. En este contexto, Alan Varela -futbolista del Porto con pasado en Boca– se prestó a un juego y eligió al mejor centrocampista de la actualidad.

Alan Varela eligió al mejor mediocampista del mundo

El youtuber Ezzequiel le propuso a Alan Varela que elija, por nacionalidad, al mejor mediocampista de la actualidad. Comenzó con Argentina y allí el ex Boca se quedó con Enzo Fernández, luego fue por Brasil y eligió a Bruno Guimaraes, de Inglaterra seleccionó a Bellingham y entre los uruguayos se quedó con Federico Valverde.

Del otro lado del cuadro, Varela eligió a Pedri entre los españoles, a Vitinha entre los portugueses, a Camavinga entre los franceses y a Kimmich como el mejor mediocampista alemán. Con esas elecciones, Alan Varela ya dejó armado el cuadro de cuartos de final.

En la siguiente ronda, Alan Varela eligió a Enzo Fernández antes que a Bruno Guimaraes, a Valverde por sobre Bellingham, a Vitinha antes que a Pedri y a Kimmich en lugar de Camavinga.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

Enzo Fernández le ganó la pulseada a Valverde, Vitinha a Kimmich y Alan Varela debió elegir entre ellos al mejor mediocampista del mundo en la actualidad. Finalmente, Enzo Fernández fue elegido por el futbolista con pasado en Boca que actualmente se desempeña en Porto.

