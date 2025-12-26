Es tendencia:
logotipo del encabezado
Interés general

Alan Varela eligió al mejor mediocampista del mundo

El ex futbolista de Boca se prestó a un juego y sorprendió por su elección del mejor centrocampista de la actualidad.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Alan Varela
© GettyAlan Varela

El fútbol evolucionó considerablemente en los últimos años, especialmente entre los mediocampistas, que pasaron a ser polifuncionales casi todos. La posición del enganche prácticamente quedó en el pasado y ahora todo aquel que juegue en la mitad de la cancha debe saber defender y atacar. En este contexto, Alan Varela -futbolista del Porto con pasado en Boca– se prestó a un juego y eligió al mejor centrocampista de la actualidad.

Alan Varela eligió al mejor mediocampista del mundo

El youtuber Ezzequiel le propuso a Alan Varela que elija, por nacionalidad, al mejor mediocampista de la actualidad. Comenzó con Argentina y allí el ex Boca se quedó con Enzo Fernández, luego fue por Brasil y eligió a Bruno Guimaraes, de Inglaterra seleccionó a Bellingham y entre los uruguayos se quedó con Federico Valverde.

Del otro lado del cuadro, Varela eligió a Pedri entre los españoles, a Vitinha entre los portugueses, a Camavinga entre los franceses y a Kimmich como el mejor mediocampista alemán. Con esas elecciones, Alan Varela ya dejó armado el cuadro de cuartos de final.

En la siguiente ronda, Alan Varela eligió a Enzo Fernández antes que a Bruno Guimaraes, a Valverde por sobre Bellingham, a Vitinha antes que a Pedri y a Kimmich en lugar de Camavinga.

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

Enzo Fernández. (Foto: Getty).

Enzo Fernández le ganó la pulseada a Valverde, Vitinha a Kimmich y Alan Varela debió elegir entre ellos al mejor mediocampista del mundo en la actualidad. Finalmente, Enzo Fernández fue elegido por el futbolista con pasado en Boca que actualmente se desempeña en Porto.

Publicidad
La Federación de Portugal abrió un expediente disciplinario a Alan Varela: los motivos

ver también

La Federación de Portugal abrió un expediente disciplinario a Alan Varela: los motivos

DATOS CLAVE

  • Alan Varela eligió a Enzo Fernández como el mejor mediocampista de la actualidad.
  • Vitinha llegó a la final del desafío tras superar a Pedri y Kimmich.
  • El volante del Porto seleccionó a Bellingham, Camavinga y Valverde en las rondas iniciales.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Papá Noel pasa solamente por Núñez: Di Carlo no para de dejarle regalos al arbolito de Gallardo en River

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
Los 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025
Selección Argentina

Los 5 mejores goles de la Selección Argentina en 2025

En Inglaterra aseguran que siete argentinos forman parte de los 100 mejores jugadores del mundo
Fútbol Internacional

En Inglaterra aseguran que siete argentinos forman parte de los 100 mejores jugadores del mundo

Enzo suplente y Garnacho titular en Newcastle vs. Chelsea
Noticias de la Premier League

Enzo suplente y Garnacho titular en Newcastle vs. Chelsea

En España confirman que Giovani Lo Celso jugará con Messi en Inter Miami: “Lo dejarán salir”
MLS

En España confirman que Giovani Lo Celso jugará con Messi en Inter Miami: “Lo dejarán salir”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo