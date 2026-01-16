Boca lo vendió en 9 millones y sueña con imitar el regreso de Leandro Paredes: “Quiero volver en buena forma”

A lo largo del último tiempo, en el fútbol argentino se produjeron muchísimos regresos: Leandro Paredes volvió a Boca, Ángel Di María y Alejo Véliz hicieron lo propio en Rosario Central, Gonzalo Montiel retornó a River junto a Germán Pezzella, Marcos Acuña y Lucas Martínez Quarta. Claro, no se olvidan de sus raíces.

La situación cambia muchísimo cuando se trata de jugadores que salieron de las inferiores, pero también triunfaron en Primera División y luego en Europa. Y si bien en este caso aún resta que se cumpla la tercera parte de la oración, el objetivo que tiene Alan Varela es poder volver a ponerse la camiseta del Xeneize, tal como lo hizo Paredes.

Actualmente, el mediocampista central nacido en Isidro Casanova, se encuentra en las filas de Porto, club al que fue transferido en 12.5 millones de euros más bonos. Incluso, los de La Ribera obtuvieron un 20% de plusvalía ante una futura transferencia que sea superior al importe en que fue adquirido. Y en diálogo con el youtuber Ezzequiel, reveló cómo desea retornar a su primer amor.

A pesar de que no se puso plazos para cruzar el Atlántico y volver a jugar en Brandsen 805, Varela fue claro: “En mi cabeza siempre está el volver a Boca. Siempre tratando de llegar en buena forma, con una edad para poder dar lo mejor y poder lograr, ganar títulos”, exclamó.

“Obviamente, esto no lo decido yo, sino que la dirigencia que esté en el momento. Si vuelvo, me gustaría darle alegrías a los hinchas. Y creo que volviendo de una buena forma sería lo ideal“, manifestó para terminar su idea e ilusionar a todos los fanáticos con un hipotético retorno.

El paso de Alan Varela por Boca

Desde que debutó con la camiseta azul y oro hasta que emigró, fueron 111 los partidos que disputó Alan Varela: convirtió dos goles, aportó cuatro asistencias y conquistó cinco títulos. Además, participó de 7.652 minutos en cancha.

