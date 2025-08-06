Ascendió a la Serie A tras 34 años y busca a un jugador de la Selección Argentina al que Scaloni tiene bien considerado

Filippo Inzaghi logró el histórico y ansiado ascenso de Pisa Sporting Club hacia la Serie A del fútbol italiano después de 34 años, pero a mediados de junio acordó su salida para tomar las riendas de Palermo, con quien también buscará conseguir el boleto a la máxima categoría. Y ahora que los toscanos lo reemplazaron con Alberto Gilardino, apuntan con firmeza hacia uno de los jugadores de la Selección Argentina.

En lo que fue la última lista de convocados que confeccionó Lionel Scaloni, apareció como una sorpresa. Su gran nivel en Belgrano lo catapultó a la Albiceleste y ahora lo trasladaría del otro lado del Atlántico. De hecho, Mariano Troilo ya anunció que en la clasificación ante Independiente, por Copa Argentina, fue su último cotejo con la pilcha celeste.

El defensor central de 22 años fue convocado por Scaloni de cara a los partidos ante Chile y Colombiaen los que finalmente no sumó minutos, pero dejó muy buenas impresiones durante los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi. A pesar de que tiene contrato con el Pirata hasta diciembre de 2026, en Pisa lo consideran un gran proyecto a largo plazo, y mantienen las negociaciones con Luis Fabián Artime, el presidente del cuadro cordobés.

Según pudo saber BOLAVIP, la propuesta de los italianos es para adquirir el 50% del pase, a cambio de 5 millones de euros netos más 250.000 de la misma moneda en bonos por objetivos deportivos. Incluso, si se cierra la operación y logran mantener la categoría, se quedarían con el porcentaje restante de la ficha por un total de 5.500.000 de euros netos.

Mientras desde Pisa presionan para resolver la negociación, Troilo dialogó con los directivos del elenco que fue refundado en 2009 y ya acordó su llegada: firmaría un vínculo hasta junio de 2029, lo que le permitiría a Belgrano poder adquirir un refuerzo, de solicitar el cupo extra, para cubrir su hipotética salida. En ese caso, tendrían un plazo hasta el domingo 31 de agosto.

Mariano Troilo, jugador de Belgrano.

Más interesados en Troilo

Mientras el defensor estaba convocado por primera vez a la Selección Argentina, su representante Antonio Fauro había confirmado la existencia de pretendientes tanto en el fútbol de Brasil como en la Bundesliga de Alemania. “Ofertas concretas no hay, pero sí varios sondeos. De Brasil, de Europa lo está siguiendo un equipo en Alemania”, le había dicho a Fanáticos por aquel entonces.

