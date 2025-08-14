Fue el tapado de Scaloni en la Selección Argentina y se convertirá en la venta más cara de la historia de su club

El libro de pases en Europa está lejos de detenerse y la actividad argentina tampoco. A falta de dos semanas para el cierre del mercado, otra joya del fútbol local arma las valijas para emigrar: Mariano Troilo. El defensor de Belgrano está a detalles de convertirse en refuerzo de Parma.

De acuerdo a lo informado por el periodista César Luis Merlo, el zaguero de 22 años se prepara para firmar un contrato de 5 años en el club italiano. La operación se realizaría en 6.5 millones de euros, a los que se le sumará 1 millón en objetivos y una plusvalía del 20%.

Si las negociaciones llegan a buen puerto, la venta de Troilo será la más alta de la historia de Belgrano. La mala noticia estará en lo deportivo, ya que el Ruso Zielinski perdería a un futbolista titular, que jugó los 90′ en los 4 partidos del equipo en el Torneo Clausura.

De concretarse la operación, Parma sumará un argentino más a sus filas. Hasta el momento, cuenta con cuatro en su plantel profesional: Lautaro Valenti, Nahuel Estévez, Mateo Pellegrino y Christian Ordóñez, que también llegó en este mercado de pases.

Los números de Mariano Troilo en Belgrano

Mariano Troilo se despedirá de Belgrano habiendo disputado 57 partidos en Primera División. Fueron 4.373 minutos en la máxima categoría, con un saldo de 2 goles y 1 asistencias. En el Pirata, recibió 19 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado en un encuentro de carácter oficial.

El día que Scaloni convocó a Troilo

En la fecha FIFA de junio de 2025, cuando se esperaba la primera convocatoria de Franco Mastantuono y Kevin Lomónaco, Lionel Scaloni sorprendió incluyendo a Mariano Troilo en ese selecto grupo de futbolistas del ámbito local. En la conferencia de prensa previa al primer encuentro ante Chile, el DT argumentó su decisión.

“Siempre dijimos que a medida que el equipo necesite jugadores, no miramos donde juegan para las convocatorias. Estábamos complicados y era un buen momento para ver jugadores. A Kevin (Lomónaco) y Franco (Mastantuono) los venimos siguiendo hace tiempo, los conocemos del juvenil. A Mariano (Troilo) lo seguimos hace un año y es una buena medida“, expresó.

