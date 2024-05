Es habitual ver a Rodrigo De Paul junto a Leandro Paredes comiendo caramelos en la previa a los partidos que afronta la Selección Argentina. Sin importar qué trascendencia tenga los compromisos, ellos se posicionan en el centro del campo, observan a los hinchas que se alojan en el estadio e ingieren la golosina.

Antiguamente lo hacían con el Papu Gómez, pero desde que no está en el seleccionado, son ellos quienes siguen la tradición. Pero en las últimas horas revelaron que hay más y nuevos rituales. Sí, como para no perder la costumbre del país, uno de los más cabuleros del planeta, el Motorcito confesó en Rumis que “hay un montón de cábalas”. Y añadió: “La del caramelo se sabe, pero hay muchas que no se pueden contar”.

Sin querer entrar en detalles, Paredes hizo su aporte y aseguró que “los días del partido y de entrenamiento quién ceba mate” es una de las nuevas cábalas que mantiene la dupla de volantes que juegan en Atlético de Madrid y AS Roma, respectivamente. Pero a De Paul mucho que no le interesa: “Para mí, la de los caramelos es una de las más importantes”, indicó.

“Por ahí yo no le doy tanta importancia quién los ceba, si bien siempre es el mismo, pero como que sí o sí tenemos que salir antes a la cancha a comer caramelos”, aseguró el ex mediocampista de Racing, que el último martes presenció la goleada del equipo dirigido por Gustavo Costas frente a Sportivo Luqueñopor la Copa Sudamericana.

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes tienen más cábalas para la Selección Argentina. (Getty Images)

El calendario de la Selección Argentina en la Copa América

El equipo de Lionel Scaloni ya conoce a su grupo y tiene el fixture en el la Copa América:

20 de junio | Argentina vs. Canadá – Atlanta

25 de junio | Argentina vs. Chile – Nueva Jersey

29 de junio | Argentina vs. Perú – Miami

Los amistosos de la Selección Argentina previos a la Copa América

Como preparación para el certamen continental, el seleccionado de Lionel Scaloni jugará dos partidos amistosos en los Estados Unidos. El primero de ellos, será ante Ecuador el domingo 9 de junio, a partir de las 20:00 horas, y el segundo frente a Guatemala, el viernes 14 del mismo mes, a partir de las 21:00 horas.