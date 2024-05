El tucumano se quedó afuera de la Copa del Mundo por una lesión y no pudo recuperar terreno en posteriores convocatorias.

Los primeros días de la Selección Argentina en Qatar fueron algo caóticos y no solo por el alarmante resultado contra Arabia Saudita en el debut del Mundial 2022. Vale recordar que la lista de citados que confeccionó Lionel Scaloni tuvo varias modificaciones antes del inicio del torneo y, entre los cortados, el nombre de Joaquín Correa todavía llama la atención hasta el presente.

El exfutbolista de Estudiantes fue dado de baja prácticamente a días del estreno de la Albiceleste en Lusail por una “tendinitis aquiliana pierna izquierda”, según detalló el parte médico difundido por AFA. Junto a él fue desafectado Nicolás González, por lo que Ángel Correa y Thiago Almada fueron los convocados de emergencia para sumarse al plantel que terminaría levantando el trofeo.

Fue así que, luego de haber integrado gran parte del ciclo Scaloni en Argentina, ganando la Copa América 2021 contra Brasil en el Maracaná y la posterior Finalissima ante Italia en Wembley, la presencia de Joaquín Correa en el seleccionado nacional fue en declive.

El complicado presente de Joaquín Correa en Europa

De ser una fija en las listas a no ser convocado por el DT, una involución pocas veces vista en la historia reciente de la Albiceleste. Hoy Correa defiende los colores del Olympique de Marsella en Francia, club en el que sufrió una dura lesión y hoy pelea por afianzarse en el equipo titular.

Sus números en la Ligue 1 hablan por sí solos: acumula 680 minutos tras 19 partidos disputados con el OM (promedio de 35 min. por encuentro) y hasta el momento no pudo anotar un gol ni asistir a un compañero de cara a la red.

Su situación deportiva tampoco está clara: el Marsella lo contrató a préstamo y, al no haber clasificado a la Champions League 2024-25 (quedó 8° en la tabla), no está obligado a comprarle el pase y volverá a entrenarse con Inter de Milán en el verano europeo si el club francés no activa la opción. En el medio, rumores que lo vinculan con una posible vuelta a Estudiantes. ¿Cuál será el nuevo capítulo en la carrera del Tucu?