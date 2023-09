La Selección Argentina pondrá en marcha su defensa del título enfrentando a Ecuador por las Eliminatorias. Con la tercera estrella en el pecho, el equipo de Lionel Scaloni arrancará su camino rumbo al Mundial 2026, en un ciclo que tendrá la base campeona del 2022 pero que también contará con caras nuevas.

El dato más curioso es que, aún con un XI que ya sale de memoria, hablamos de muchos futbolistas que vivirán sus primeras experiencias en una competencia de este estilo. El mejor ejemplo es Enzo Fernández, pieza clave en Qatar, que tendrá el jueves su debut de Eliminatorias.

El surgido en River tuvo su estreno con la Mayor en 2022, con la Albiceleste ya clasificada a la Copa del Mundo y solo con posibilidades de disputar amistosos. Lo cierto es que será recién su encuentro número 14 con esta camiseta, habiendo jugado 6 encuentros en Qatar y 7 juegos de exhibición.

Scaloni y el equipo que parará ante Ecuador

“El equipo lo tengo definido, no varía mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final sabemos que cambian poco porque no me dan motivos para cambiar”, expresó Lionel en la conferencia de prensa.

¿Cuándo debuta Argentina en las Eliminatorias de CONMEBOL?

El partido Argentina vs. Ecuador se llevará a cabo este jueves 7 de septiembre, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti (Monumental), desde las 21.00 horas, por la 1° jornada de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial 2026.

¿Dónde ver el partido entre Argentina y Ecuador?

El partido Argentina vs. Ecuador se podrá seguir EN VIVO en territorio nacional por las pantallas de TV Pública y TyC Sports, y de manera online, a través de la plataforma TyC Sports Play.