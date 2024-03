Valentín Carboni impactó con su debut en la Selección Argentina. El talentoso futbolista del Monza de Italia (su pase pertenece a Inter) entró en el segundo tiempo del triunfo albiceleste ante Costa Rica en Los Ángeles. Su ingreso ilusionó a los hinchas argentinos, sobre todo con una jugada en tiempo de descuento y el propio Lionel Scaloni elogió sus pocos minutos.

El hijo de Ezequiel Kely Carboni (ex jugador de Lanús y Catania, entre tantos equipos), de 19 años, es una de las grandes joyas que tiene Argentina en Europa. En esta temporada ya lleva 23 partidos jugados con el Monza y tiene dos goles y cuatro asistencias. Scaloni sorprendió con su convocatoria a la Mayor para esta gira por Estados Unidos cuando se pensaba que podía jugar en la Sub 23 de Mascherano pensando en los Juegos Olímpicos de París.

El técnico de la Selección Argentina le dio su oportunidad ya con el partido 3-1 ante Costa Rica y le permitió su debut. Entró por Ángel Di María al minuto 36 del segundo tiempo. Se convirtió en el futbolista número 47 que Scaloni hizo debutar en el seleccionado mayor y es el tercero más joven por detrás de Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho (ambos tienen 18), según informó el periodista Silvio Maverino.

La jugada de Valentín Carboni en su debut en la Selección Argentina que enamoró a los hinchas

En pocos minutos en cancha, Carboni demostró que es distinto. Su pie zurdo generó decenas de comentarios en las redes sociales, pero lo que terminó de convencer a los hinchas argentinos fue una jugada de gol que se generó por cuenta propia en tiempo de descuento.

Llegando casi al minuto 48, luego de un cambio de frente de Nicolás Tagliafico, el jugador del Monza recibió, controló el balón y, en un rápido movimiento, superó a Francisco Calvo para irse por la derecha de cara al área. Pensó en el pase, pero se animó a la jugada individual y obligó a Keylor Navas a una última atajada para evitar el 4-1.

Valentín Carboni asombró con su zurda para todos aquellos que no lo tienen tan visto y ya ilusiona por esa jugada particular. En redes sociales, hubo elogios a su control y buenos movimientos con el pie zurdo. “En 10 minutos demostró que está para ser pieza de recambio en la selección“, dijo el periodista Mariano Antico. Auspicioso.

“¡Qué futuro tiene!“, “qué lindo tener la elegancia de Carboni para jugar al fútbol“, “un guante en la zurda“, fueron algunos de los tantos comentarios en la cuenta X (Twitter) tras esa jugada de gol que tuvo sobre el final del partido amistoso.

¿Qué dijo Lionel Scaloni sobre el debut de Valentín Carboni?

Tras el triunfo, en la conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue consultado por el debut de Valentín Carboni, sumado al rendimiento de Alejandro Garnacho, otro joven que fue titular en el encuentro amistoso ante Costa Rica.

“Garnacho y Carboni son chicos que pueden aportar y veremos en el futuro si estarán con nosotros. Pero estoy contento, no es fácil jugar con esta camiseta ni con estos rivales que te hacen la vida difícil“, dijo el técnico de la Selección Argentina, mostrándose conforme con el rendimiento de estos jóvenes.

El futuro le sonríe a Valentín Carboni, quien debe terminar la temporada con Monza antes de regresar al Inter a mitad de año, una vez que termine su préstamo. Cada minuto que sume de ahora en más será ganancia. No obstante, habrá que ver qué decisión toma Scaloni con su futuro y si Javier Mascherano no lo pide para la Sub 23 en los Juegos Olímpicos.