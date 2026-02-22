El preocupante análisis de Alexis Mac Allister de cara a la Finalissima entre Argentina y España: “Los veo por encima nuestro”

En 35 días la Selección Argentina tendrá su primera prueba de fuego en la antesala del Mundial 2026, ya que en el Estadio Lusail de Qatar se enfrentará a la Selección de España en el marco de la Finalissima que enfrenta al campeón de América con el de Europa.

De cara a este duelo, Alexis Mac Allister, una fija en el equipo comandado por Lionel Scaloni, participó en el stream de ‘Agusneta’ y Teo D’Elia, en donde hizo un análisis sobre la realidad de los dos seleccionados y encendió las alarmas con respecto al nivel de la Albiceleste.

“Hoy por hoy veo a España por encima nuestro”, sentenció el argentino sin dudar respecto a cuál de los dos equipos llega de la mejor manera a la segunda edición de la Finalissima, que se disputó por primera vez en 2022, con triunfo argentino frente a Italia en Wembley.

Con Alexis Mac Allister, el plantel de Argentina campeón de la Finalissima. (Getty).

“Tiene muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada”, explicó al respecto sobre por qué ve a la Selección de España por encima de la de Argentina. A pesar de eso, también mostró optimismo con su equipo. “Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”, soltó.

Alexis Mac Allister dio sus candidatos para el Mundial

Por otro lado, el mediocampista de Liverpool y la Selección Argentina palpitó lo que será la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, en donde el equipo comandado por Lionel Scaloni no solo buscará defender el título, sino que también ser bicampeón del mundo por primera vez.

En este sentido, fue consultado por los candidatos a quedarse con este certamen y no dudó en elegir a dos potencias europeas como España, rival de la Finalissima, y Francia, último subcampeón del mundo, como los equipos con más chances de ganar. “Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”, afirmó.

