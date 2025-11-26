Es tendencia:
Liverpool apunta a cambiar el futuro de Alexis Mac Allister tras el Mundial 2026

El presente de los Reds está lejos de lo esperado y podría generar un cambio rotundo pensando en la próxima temporada.

Por Germán Celsan

El Liverpool y un cambio de timón pensado para 2026
El Liverpool y un cambio de timón pensado para 2026

Liverpool fue, incuestionablemente, el mejor equipo de la Premier League 2024/25 y fue justo campeón de esa temporada. Con Arne Slot a la cabeza de un plantel armado en un 95% por Jürgen Klopp, los Reds acabaron con la hegemonía del Manchester City, que venía de cuatro títulos consecutivos. Pero en nada se parece esa temporada al presente del club.

Los de Anfield marchan en el puesto 12 de la liga inglesa -aunque a 3 puntos del cuarto-, en una apretada clasificación, y viene de sufrir dos caídas consecutivas por 0-3 (vs. Man City y vs. Nottingham Forest), que se suman a caídas ante Chelsea y Manchester United también esta temporada. Alexis Mac Allister y sus compañeros tampoco muestran, individualmente, el nivel que tuvieron el curso pasado.

Slot no puede hacer funcionar a sus refuerzos que costaron 500 millones y Liverpool piensa en una alternativa. (Getty)

Slot no puede hacer funcionar a sus refuerzos que costaron 500 millones y Liverpool piensa en una alternativa. (Getty)

Dicha preocupación, sumada a los 500 millones de euros gastados en el mercado y con refuerzos como Florian Wirtz y Alexander Isak, que aún no han demostrado los más de 300 millones combinados que costaron, hacen que la cúpula del club piense en un cambio de timón para el próximo año. Y eso implica el empezar a tantear otros entrenadores que estén a la altura de tomar el lugar que hoy ocupa Arne Slot.

En ese contexto, en Alemania aseguran que Richard Hughes, director deportivo del Liverpool, ha contactado al agente Volker Struth para conocer la realidad de Julian Nagelsmann, actual seleccionador de Alemania, que será el líder de Die Mannschaft en el Mundial 2026.

Julian Nagelsmann seguirá siendo entrenador de la Selección de Alemania

Nagelsmann dirigirá a Alemania en el Mundial, y Liverpool preguntó qué piensa hacer de su futuro. (Getty)

El intercambio fue descrito como “vago y preventivo”, con el objetivo de entender las intenciones del propio Julian Nagelsmann a mediano y largo plazo, luego de su presentación al frente de Alemania en la Copa del Mundo.

Arne Slot reavivó la polémica con Alexis Mac Allister tras sus dichos sobre Liverpool: “Nunca es ideal”

ver también

Arne Slot reavivó la polémica con Alexis Mac Allister tras sus dichos sobre Liverpool: “Nunca es ideal”

Alexis Mac Allister, atento a la situación

Con contrato hasta 2028, Alexis Mac Allister tiene un futuro asegurado a largo plazo en Liverpool, pero mirará con atención lo que suceda con el futuro de Arne Slot.

Y es que fue el neerlandés quien le dio la confianza para ser el dueño del juego de los Reds en la temporada pasada, lo cual traía consigo un protagonismo que este año ha perdido, y que ha pasado a jugadores como Florian Wirtz y Alexander Isak, que aún no han sido capaces de demostrar por qué el Liverpool decide jugar en base a ellos.

Alexis Mac Allister, atento a las decisiones de la directiva Red. (Getty)

Alexis Mac Allister, atento a las decisiones de la directiva Red. (Getty)

En cualquier caso, un cambio de entrenador y especialmente la llegada de un Nagelsmann, quien conoce a Wirtz, podría afectar a Mac Allister, por lo que será importante el rumbo que tome el club en el resto de la temporada para entender la forma en que se comportará la dirigencia de los Reds, llegado el momento de tomar una decisión a futuro.

En síntesis

  • El Liverpool campeón de la Premier 2024/25 marcha duodécimo en la tabla actual tras dos derrotas consecutivas (0-3).
  • Richard Hughes, director deportivo del Liverpool, contactó al agente de Julian Nagelsmann (Selección de Alemania) para tantear un posible fichaje.
  • Julian Nagelsmann es el actual seleccionador de Alemania y dirigirá a Die Mannschaft en el Mundial 2026.
Germán Celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

