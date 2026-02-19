Es tendencia:
Finalissima: mientras Argentina teme por Lautaro Martínez, España recupera una pieza clave

La Roja confirmó este jueves 19 de febrero el retorno de uno de sus titulares.

Por Germán Carrara

Pedri, jugador titular en la Selección de España, superó su lesión muscular y se entrenó desde este 19 de febrero en Barcelona.
El tema de las lesiones para la Finalissima se empezó a equilibrar. En un primer momento parecía que la Selección de España se inundaba de bajas, principalmente por Mikel Merino (operado por una lesión ósea) y por la de Samu Omorodion (rotura de ligamentos). Además, Nico Williams padece de una pubalgia y lo más probable es que tampoco llegue.

No obstante, del lado de Argentina esta epidemia también empezó a tener su brote. Primero fue con Juan Foyth (rotura del tendón de Aquiles) y con Gio Lo Celso (está en duda por una dolencia miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho). Luego siguió con Nicolás Tagliafico (un esguince del cual se estaría recuperando) y Nicolás González (desgarro).

Y últimamente, la noticia que generó un terremoto en la Selección Argentina, la presunta ausencia de Lautaro Martínez. Su entrenador en el Inter de Milán, después del partido con el Bodo/Glimt por la UEFA Champions League, dijo que sería grave, aunque hay que esperar a este viernes 20 de febrero para saber el resultado de los chequeos médicos.

Para colmo, Pedri, titular tanto en la Selección de España como en el FC Barcelona, ya dejó atrás la molestia en el muslo que lo apartó de 7 de los compromisos del Culé en lo que va del 2026. Hoy se lo vio entrenando con normalidad, por lo que ya está a disposición de Hansi Flick y, por consiguiente, de Luis De La Fuente.

En esa misma línea, el estratega alemán del Barça comentó en conferencia que espera que Gavi (quien solo pudo participar en dos partidos en el curso por una artroscopia) ya retornaría a principios de marzo. O sea, también se presentará seleccionable para la Finalissima del viernes 27 de ese mes en el Estadio Lusail de Doha.

El cronograma de Argentina hasta el Mundial 2026

La Selección Argentina sabe que enfrentará a España por la Finalissima y a Qatar en un amistoso, los días 27 y 31 de marzo en Doha. Luego, tiene vacante la fecha del primero al nuevo de junio, en el que la idea sería jugar uno o dos amistosos en los Estados Unidos en la previa de la Copa del Mundo. Vale recordar que el debut en dicho certamen será el 16 en Kansas frente a Argelia.

Germán Carrara
Germán Carrara

