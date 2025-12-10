Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liverpool

Alexis Mac Allister eligió un bando en la polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool: “Lo más importante”

El argentino habló de la decisión del entrenador de apartar al egipcio

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
Mac Allister eligió un bando en la polémica entre Salah y Slot
© Getty ImagesMac Allister eligió un bando en la polémica entre Salah y Slot

Más allá de la victoria sobre la hora ante Inter, en Liverpool se viven días de tormenta por Mohamed Salah y Arne Slot. Las últimas declaraciones del egipcio hicieron que el entrenador decidiera prescindir de sus servicios, generando mucho ruido tanto interno como externo.

Tras el triunfo en la Champions League, quien tomó la palabra para hablar del tema fue Alexis Mac Allister. El argentino, 10 y figura de los Reds, se metió en la polémica y mostró una firme postura a la hora de referirse a su compañero de equipo y su situación.

Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente, es difícil cuando uno no está jugando, también me ha pasado a mí o a otros jugadores, pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar“, comenzó diciendo el ex Argentinos y Boca en ESPN.

Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión“, dejó en claro Alexis, que luego aclaró: “Pero nosotros como equipo estamos del lado de Liverpool. Todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante”.

Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros pronto y seguir por este camino, que es duro“, concluyó Mac Allister sobre el problema con Salah.

Los dichos de Salah que generaron la polémica

En una entrevista exclusiva con TV 2 Sport, Salah no ocultó su fastidio por no jugar: “Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“.

Publicidad
Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

ver también

Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación. No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, sentenció.

Sobre su víncilo con Slot, expresó: “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no la tenemos“.

DATOS CLAVE

  • Arne Slot decidió prescindir de Mohamed Salah tras sus recientes declaraciones polémicas.
  • Alexis Mac Allister afirmó que el plantel apoya a Liverpool en medio del conflicto.
  • Salah declaró a TV 2 Sport que siente que el club lo deja en ridículo.
Publicidad
Con respaldo de Barcelona, la decisión que tomó Ronald Araújo para recomponer su salud mental tras los partidos ausente

ver también

Con respaldo de Barcelona, la decisión que tomó Ronald Araújo para recomponer su salud mental tras los partidos ausente

Fue campeón con Arsenal, juega en LaLiga y trató de frustrado a Cristiano Ronaldo: “Vegeta siempre hablaba así de Gokú”

ver también

Fue campeón con Arsenal, juega en LaLiga y trató de frustrado a Cristiano Ronaldo: “Vegeta siempre hablaba así de Gokú”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Paredes mejoró a Boca, pero yo esperaba mucho más de él: demostró que no es Messi y que solo no gana campeonatos

ggrova
german garcía grova

Gallardo levantó el pulgar: Tadeo Allende fue ofrecido a River y puede ser refuerzo en 2026

Lee también
Tras borrarlo en Liverpool, Arne Slot fulminó a Mohamed Salah: “Tenemos que reaccionar”
Noticias de la Premier League

Tras borrarlo en Liverpool, Arne Slot fulminó a Mohamed Salah: “Tenemos que reaccionar”

Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool: “Alguien no me quiere”
Fútbol Internacional

Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool: “Alguien no me quiere”

Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich
Fútbol europeo

Tras no encontrar un reemplazo, Liverpool quiere fichar gratis al jugador que perdió la titularidad con Luis Díaz en Bayern Múnich

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: "Era cantado"
Boca Juniors

Navarro Montoya responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: "Era cantado"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo