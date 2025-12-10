Alexis Mac Allister eligió un bando en la polémica entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool: “Lo más importante”

Más allá de la victoria sobre la hora ante Inter, en Liverpool se viven días de tormenta por Mohamed Salah y Arne Slot. Las últimas declaraciones del egipcio hicieron que el entrenador decidiera prescindir de sus servicios, generando mucho ruido tanto interno como externo.

Tras el triunfo en la Champions League, quien tomó la palabra para hablar del tema fue Alexis Mac Allister. El argentino, 10 y figura de los Reds, se metió en la polémica y mostró una firme postura a la hora de referirse a su compañero de equipo y su situación.

“Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente, es difícil cuando uno no está jugando, también me ha pasado a mí o a otros jugadores, pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar“, comenzó diciendo el ex Argentinos y Boca en ESPN.

“Mo sabe muy bien lo que hace, es grande y tomó su decisión“, dejó en claro Alexis, que luego aclaró: “Pero nosotros como equipo estamos del lado de Liverpool. Todos los que estamos acá queremos lo mejor para el club y eso es lo más importante”.

“Ojalá que se pueda llegar a buen puerto, ojalá que Mo pueda estar con nosotros pronto y seguir por este camino, que es duro“, concluyó Mac Allister sobre el problema con Salah.

Los dichos de Salah que generaron la polémica

En una entrevista exclusiva con TV 2 Sport, Salah no ocultó su fastidio por no jugar: “Estoy muy decepcionado. ¡He hecho tanto por el Liverpool! No sé por qué estoy en el banquillo. Siento que el club me está dejando en ridículo. Alguien no me quiere en el Liverpool“.

Publicidad

Publicidad

ver también Atlético de Madrid pretende a Lautaro Rivero y Leonardo Balerdi para el 2026

“No lo puedo aceptar. No sé por qué me está pasando esto. No entiendo por qué estoy en esta situación. No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No necesito luchar por mi puesto todos los días porque me lo he ganado“, sentenció.

Sobre su víncilo con Slot, expresó: “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente, ya no la tenemos“.

DATOS CLAVE

Arne Slot decidió prescindir de Mohamed Salah tras sus recientes declaraciones polémicas.

decidió prescindir de tras sus recientes declaraciones polémicas. Alexis Mac Allister afirmó que el plantel apoya a Liverpool en medio del conflicto.

afirmó que el plantel apoya a en medio del conflicto. Salah declaró a TV 2 Sport que siente que el club lo deja en ridículo.

Publicidad

Publicidad

ver también Con respaldo de Barcelona, la decisión que tomó Ronald Araújo para recomponer su salud mental tras los partidos ausente