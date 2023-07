El Ratón Ayala reveló un traumático momento que vivió tras el penal de Montiel a Francia: "No sentí más nada"

Mientras pasen los meses y la final de Qatar quede aún más en el recuerdo de todos los argentinos, mayores serán las historias y las anécdotas que vayan surgiendo por parte de los protagonistas de la gesta. Situaciones increíbles como la que vivió Roberto Ayala.

Con pocas imágenes de lo que le tocó vivir a un costado del campo de juego, Ayala reveló una historia que pocos conocían sobre lo que le tocó vivir: “Yo esperaba que esto no pasara, que no saliera, qué raro que no hay fotos, hay videos y de repente estoy viendo cosas… De a poco van saliendo“, comenzó.

Según pudo confesar para Radio Continental, el Ratón Ayala sufrió algún tipo de descomposición cuándo Montiel convirtió el gol del título que lo llevó al piso del Estadio Lusail: “Tira el penal Gonzalo, me doy vuelta y se me aflojaron las piernas, no sentí más nada”.

Comentando que no se podía parar, el ayudante de Lionel Scaloni recordó cómo el médico del plantel (Dani Martínez) “no fue a festejar” y debió quedarse atendiéndolo por el shock emocional que estaba sufriendo: “relaja… tranquilo“, le decía.

Finalmente, tras varios minutos de nerviosismo, Roberto Ayala terminó recomponiéndose y recién ahí pudo “ponerme de pie y ver lo que estaba pasando“. Una confesión que explica el porqué no hay muchas imágenes del ex defensor festejando junto al resto del CT.