River hoy: el posible equipo vs. Instituto y la racha que buscará romper en Córdoba

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este domingo 14 de abril de 2024, el día previo a la visita del equipo de Martín Demichelis a Instituto en Córdoba por la fecha 14 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. La probable formación, los resultados que le sirven para clasificar, la racha a romper de visitante y los elogios del Ratón Ayala a Enzo Francescoli.

¿Cómo formaría River contra Instituto?

Martín Demichelis repetiría el equipo que viene de ganarle 2 a 0 a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores. Ante la Gloria, saldrían a la cancha: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Ángel Borja.

La racha que buscará romper Demichelis

River intentará volver al triunfo en condición de visitante por el torneo local tras cuatro fechas sin poder lograrlo. La última vez que los de Demichelis se impusieron fuera de Núñez -por la Copa de la Liga- fue el 11 de febrero ante Deportivo Riestra por 3 a 0. Luego llegaron tres empates -Atlético Tucumán, Talleres e Independiente- y una derrota contra Huracán en el Ducó.

¿Qué resultados necesita para clasificar a cuartos de final?

El Millonario sabe que un triunfo lo clasifica a cuartos de final de la Copa de la Liga, con el empate también se meterá entre los mejores ocho del certamen. En caso de perder, quedará afuera en caso que Vélez gane en Mendoza contra Independiente Rivadavia y que haya un ganador en el partido entre Independiente y Talleres en Avellaneda.

El Ratón Ayala habló de Demichelis y elogió a Francescoli

Roberto Ayala, que vistió la camiseta de River en la década del 90 se refirió a Martín Demichelis en diálogo con TyC Sports: “La salida de Marcelo implicaba que a cualquier entrenador que llegara no le iba a ser fácil. Pero Demichelis es fiel a sus ideas, a los que es como persona y entrenador. Lo veo un DT con mucha capacidad. Tiene que armarse de paciencia, porque esto le iba a suceder aun ganado. Le ha ido bien y aun así recibe críticas. Hay que estar preparado para eso”.

Además eligió al mejor jugador de la historia de River: “Enzo Francescoli. Encierra un todo. Yo fui capitán de ese equipo en el que estaba él. No tengo dudas que por ahí el mismo le haya dicho al Tolo Gallego que me ponga de capitán. Venía de Europa con una carrera y un nombre, ¿cómo no iba a ser él el capitán? Es la humildad de los grandes”.