La Selección Argentina que comanda Lionel Scaloni y la Brasil conducida por Fernando Diniz se miden este martes 21 de noviembre a las 21:30 horas en el Estadio Maracaná por la sexta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para el Mundial 2026, en una situación atípica. La Verdeamarela llega de punto y quinta en la tabla de posiciones del torneo clasificatorio, en tanto que la Albiceleste, si bien tropezó con Uruguay el jueves, hace un poco menos de un año se coronó campeón del mundo en Qatar.

Esta condición de la Scaloneta de estar en la cima del planeta fútbol fue reconocida por el estratega de la Canarinha en la conferencia de prensa previa al encuentro de esta noche: “Si no es la mejor, es una de las mejores. Ha pasado un tiempo, no sólo porque ganó la Copa del Mundo. Hay jugadores de las ligas más importantes, de forma destacada. Y ahí está Messi”.

En esa misma línea, Fernando Diniz, sobre la Selección Argentina, describió: “Es un equipo que viene jugando desde hace mucho tiempo, tiene un ciclo ganador y ha mantenido una base. Si no es la mejor, sí se encuentra entre las tres actualmente. Somos conscientes de ello y nos prepararemos para dar lo mejor de nosotros ante un gran rival”.

Por otro lado, como suele suceder entre los rivales, se tomó un momento para opinar sobre Lionel Messi: “Messi se mueve. Respecto al mediocampo, no veo que Argentina juegue con tres en el medio. El fútbol no se trata de eso, los ajustes y la cohesión son los que hacen o deshacen el juego. No hay manera de no preocuparse por un jugador de ese tamaño. Pero tenemos que jugar. No huiremos de las características y al mismo tiempo intentaremos contener toda la capacidad creativa que tiene”.

Fernando Diniz advirtió que Brasil no saldrá a defenderse contra Argentina

Este martes en Río de Janeiro chocan Argentina y Brasil en un momento realmente particular. La Scaloneta llega más sólida con la idea de remediar lo demostrado contra Uruguay, en tanto que la Verdeamarela, que necesita ganar porque solo obtuvo un punto de los últimos nueve, no podrá contar con sus dos máximas figuras, Neymar y Vinícius Júnior, quienes se ausentarán por diferentes lesiones.

Sin embargo, Fernando Diniz avisó que, a pesar de los contratiempo que le tocó afrontar el último tiempo y de la magnitud del rival, no saldrá a defenderse en el Maracaná: “No veo el fútbol como que si añadiera un centrocampista más el equipo estaría mejor protegido. Yo no lo veo así. Tratan al cuarteto (Raphinha, Rodrygo Goes, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli) como algo innovador, pero no lo es. Lo que cambia es que hay una nueva forma de jugar, con más agresividad, y el equipo se está adaptando, eso lleva un poco de tiempo”.

La posible formación de Brasil contra la Selección Argentina

En los medios brasileños coinciden en que Fernando Diniz ya tendría definido el once que parará contra la Argentina este martes en el Estadio Maracaná. Seria con: Alisson Becker; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Carlos Augusto; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo Goes, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.