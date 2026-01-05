Fabio Capello dejó afuera a Argentina de los máximos candidatos para ganar el Mundial 2026

Fabio Capello encendió la polémica al hablar de sus candidatos para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que el exentrenador del Real Madrid, AC Milan, Juventus y la Selección de Inglaterra, entre otros, no ubicó a la Argentina, actual campeona mundial desde el 18 de diciembre del 2022, entre los máximos favoritos.

”España me gusta mucho, Francia siempre, que tiene a Mbappé pero también a otros buenos jugadores. También los ingleses, que lo están haciendo muy bien. Y vamos a ver qué pasa con Brasil, con Ancelotti”, comentó el estratega que dirigió en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 (con el combinado británico) y en la de Brasil 2014 (con el seleccionado ruso).

En esa misma línea, Fabio Capello, en conversación con el Diario Marca, remarcó que al que mejor ve es a España: ”Me gusta mucho el trabajo de Luis De La Fuente porque ha cambiado el sistema de juego. Un estilo Guardiola de muchos pases, por pases más verticales y un fútbol más rápido, no sólo tocar hasta aburrirte, jugando muy abiertos. Está haciendo un gran trabajo”.

Para cerrar, deslizó que no le convence que la Copa del Mundo vaya a tener en 2026 48 participantes: ”Ahora con cinco cambios en cada partido, necesitas mucho y pueden jugar muchos jugadores, pero como siempre cada equipo tiene 14 o 15 titulares de más nivel, y los otros pueden ayudar. Pero sí, pienso que se van a jugar demasiados partidos en el Mundial”.

Fabio Capello intentó explicar el mal momento de la Selección de Italia

La Selección de Italia se jugará en el Repechaje de la UEFA que se disputará en marzo su pase a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta es la misma instancia que no pudo superar en las dos ocasiones anteriores, razón por la que se ausentó en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Además, vale mencionar que tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 fue eliminado en Fase de Grupos, por lo que el último gran recuerdo fue Alemania 2006 en donde fue campeón. Es decir, hace ya 20 años.

Al respecto de este escenario devastador para la Azzurra, Fabio Capello opinó: ”En el once del Milan juega un italiano; en la Juventus, sólo dos; el Inter tiene cuatro o cinco; en la Roma, dos o tres. Esa es la clave. De cara al futuro no tenemos muchas oportunidades. Ha fallado el sistema de entrenamientos, hay mucha táctica y poco fútbol”.

Y agregó: ”Este es el problema de Italia. Con 12 años los niños hacen táctica, ¿por qué táctica ya? Hay que tocar, tocar, tocar, manejar la pelota y conocer el A, B, C, D del fútbol. Yo he vivido en España y veo que a los chavales les gusta tocar y tocar. Técnica, técnica… Ahora el fútbol es más rápido, y si no tienes técnica, ¿dónde vas? ¿Hablamos entonces de presionar?”.

En síntesis

Fabio Capello descartó a Argentina como favorita para ganar el Mundial 2026.

El italiano posicionó a España, Francia, Inglaterra y Brasil como los principales candidatos.

Italia jugará el Repechaje de la UEFA en marzo para buscar su clasificación.