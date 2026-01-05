El presente de Lautaro Martínez con el que le saca ventaja a Julián Alvarez para el Mundial 2026

Gracias a Lautaro Martínez el Inter de Milán empezó a levantar en la Serie A. Luego de las derrotas con Napoli en octubre y con el AC Milan en noviembre (además en diciembre perdió con Bologna por la Semifinal de la Supercopa de Italia), el Toro se puso el equipo al hombro y marcó 6 goles y registró dos asistencias en los últimos 5 partidos por la Serie A.

Fueron todas victorias para el Nerazurro. El delantero de la Selección Argentina anotó dos goles en el 2 a 0 vs. Pisa, firmó uno en la goleada 4 a 0 al Como 1907, asentó un tanto y un pase gol en el triunfo 2 a 1 sobre el Genoa, selló el único tanto en el triunfo 1 a 0 a Atalanta y este domingo sentenció con un gol y una asistencia el 3 a 1 contra el Bologna.

Gracias a semejantes números, el Toro se llevó el premio MVP en cada uno de los compromisos mencionados, lo que marca que recuperó su nivel, justo cuando la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca (comenzará en menos de 6 meses, más precisamente el 11 de junio en el Estadio Azteca).

En ese mismo sentido, la tabla de goleadores de la Serie A es otro llamado de atención para Lionel Scaloni. Es que el ex Racing es el líder de dicha clasificación con 10 gritos, dos más que su principal perseguido, Christian Pulisic del AC Milan, y cuatro más que, por ejemplo, Nico Paz, Kenan Yildiz de la Juventus y su compañero Hakan Çalhanoğlu, entre otros.

Lautaro Martínez con el premio MVP del Inter vs. Bologna.

Inter de Milán, otra vez líder de la Serie A

Gracias al gran aporte de Lautaro Martínez, el Inter de Milán recolectó 15 puntos de 15 posibles en las últimas 5 fechas, envión más que suficiente para saltar nuevamente a la punta de la tabla de posiciones de la Serie A de Italia. El Nerazzurro se ubica en la cima con 39 unidades, seguido por su principal contrincante AC Milan con 38 y por el Napoli con 37.

Julián Alvarez, la contracara de Lautaro Martínez

Julián Alvarez transita un presente totalmente diferente en el Atlético de Madrid al de Lautaro Martínez en el Inter. No marcó en ninguno de los últimos 8 partidos del Colchonero por LaLiga y en total ya suma 15 sin decir presente en el marcador en encuentros por el certamen español. A raíz de esta racha, la Araña se llenó de comentarios negativos de los hinchas y de la prensa del país ibérico.

