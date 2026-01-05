Chelsea se entromete en el futuro del Colo Barco y Joaquín Panichelli a seis meses del Mundial 2026

Sorpresivamente, el 2026 empezó con una noticia súper movilizante para el Chelsea y la Premier League. Enzo Maresca, el entrenador campeón de la Conference League y del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, fue cesado de su cargo como estratega del equipo que integran los argentinos Enzo Fernández, Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte.

Y el principal apuntado para agarrar el puesto que dejó vacante el italiano, de acuerdo a varios portales británicos, es el director técnico del Racing de Estrasburgo, elenco que tiene como principales figuras al Colo Barco y a Joaquín Panichelli, Liam Rosenior.

El inglés, que se inició en su actual tarea en su país, primero en el Derby County y luego en el Hull City, tendrá una reunión con los directivos del Chelsea este lunes 5 de enero. Si logra ponerse de acuerdo -todo indica que así será-, abandonará la Ligue 1 para pegar el salto a la Premier League, en medio de la temporada 2025/2026.

A todo esto, los que en cierto punto serán afectados dentro de unos meses en los que están definiendo su lugar en la nómina de 26 jugadores que confeccionará Lionel Scaloni para llevar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 son los mencionados Valentín Barco y Joaquín Panichelli, puesto que eran dos puestos fijos en el esquema de Rosenior.

El ex Boca fue titular en 14 de 15 partidos por la Ligue 1, mientras que el delantero (que tuvo su paso por las formativas tanto de Boca como de River) compuso el once inicial en 16 de las 17 fechas del certamen francés, además de erigirse como uno de los goleadores del campeonato (se ubica segundo con 10 goles por detrás de Mason Greenwood del Marsella que suma 11).

El lamento de Enzo Fernández por la salida de Enzo Maresca

“Es un momento difícil para nosotros. Enzo (Maresca) es un entrenador top. Obviamente que estamos dolidos por su salida, pero es parte del fútbol y de la vida. Tenemos que seguir. No more”, fue el comentario de Enzo Fernández, a raíz de la salida de Enzo Maresca, luego del empate 1 a 1 del Chelsea con el Manchester City este domingo 4 de enero.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras su debut con la Selección Argentina, Joaquín Panichelli volvió al gol y cortó una sequía de dos meses sin convertir