Fin de ciclo: además de Di María, los 5 jugadores que podrían no seguir la Selección Argentina

El mejor final posible para una carrera de película en el plano internacional. Ángel Di María se retiró de la Selección Argentina tras vencer a Colombia en la final de la Copa América 2024 con un título más bajo el brazo. El Fideo ya había anunciado que sea cual sea el resultado en el certamen internacional iba a despedirse de la Albiceleste para ceder su lugar a las generaciones venideras, pero ni él ni nadie se imaginaba un cierre tan ideal.

Con el trofeo en sus manos, con la cinta de capitán y con la posibilidad de salir a minutos del final para recibir una ovación, lo único que manchó el adiós de Di María fue la lesión de Leo Messi. El resto hizo que el partido ante Colombia sea la mejor despedida posible tras 145 partidos y 4 títulos con la mayor.

Y si bien el Fideo es el único jugador que ha manifestado abiertamente que no seguirá en la Selección Argentina post Copa América, son varios los futbolistas que integraron la lista de 26 para el certamen disputado en Estados Unidos que podrían decir adiós de cara al devenir de la Albiceleste en los próximos meses o años.

Por cuestiones de edad, y de que sus respectivos recambios ya han comenzado a ser llamados o seguidos de cerca por el staff de Lionel Scaloni para la Selección, son 5 los campeones de América y del Mundo que en el corto plazo seguirían los pasos de Di María, y podría haber novedades al respecto en próximas convocatorias.

¿Scaloni comandará un nuevo recambio?

Los jugadores de la Selección que podrían no seguir por el recambio

Así como Di María tomó la decisión de despedirse, en no mucho tiempo puede repetirse la imagen con otras caras como las de Franco Armani, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi, Guido Rodríguez y Germán Pezzella.

Todos arriba de los 30 años, incluso Ota y Armani arriba de los 35, llegan con una edad de veteranía pensando en el próximo Mundial y sin ser titulares en el seleccionado, por lo que la lógica impuesta por Scaloni durante todo su ciclo hablaría de un recambio generacional en estos puestos.

El arco indiscutido es de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli es el primer suplente. Además de Armani, han sido convocados arqueros más jóvenes como Walter Benítez y Juan Musso, por lo que no sería descabellado que el arquero de River deje de ser parte del seleccionado.

En la defensa aparecen los nombres de los dos zagueros que iniciaron el ciclo de Lionel Scaloni como titulares. En esta Copa América, se asentó finalmente la zaga del presente y del futuro de la Selección conformada por Cuti Romero y Lisandro Martínez, por lo que Pezzella y Otamendi corren de atrás en la formación albiceleste. Teniendo en cuenta que el DT ha convocado allí a jugadores como Marcos Senesi, Leonardo Balerdi, Lucas Martínez Quarta, ambos experimentados defensores podrían seguir el camino del Fideo Di María.

Pequeño paréntesis con Otamendi, ya que será uno de los tres mayores junto con Julián Álvarez y Gerónimo Rulli que serán parte de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Se dará allí su despedida?

Di María en su despedida de la Selección, con la Copa América en brazos (IMAGO)

El caso de Acuña es otro, ya que si bien tiene 32 años, las recurrentes lesiones que entorpecen su carrera le hicieron perder el puesto con Nicolás Tagliafico y en la posición se encuentra una joven promesa nivel mundial como Valentín Barco, que incluso casi se cuela en la lista de la Copa América.

Y por último el caso de Guido Rodríguez. El ex River de 30 años comenzó el ciclo de Scaloni alternando titularidades con Leandro Paredes como volante central, pero la irrupción de Enzo Fernández y la posibilidad de contar con Alexis Mac Allister en la medular, el oriundo de Santos Lugares quedó eclipsado en el puesto. Dependerá mucho de su rendimiento y su adaptación a su nuevo destino, ya que quedó libre tras su paso por Real Betis.

Otra contra que tiene Guido Rodríguez es que el recambio generacional en el puesto pisa fuerte con nombres como el de Ezequiel Fernández y Alan Varela.

¿Qué pasará con Messi?

De momento, su despedida de la Selección parece lejana. Según reveló Leo Paradizo este lunes en ESPN, apenas horas después de la culminación de la Copa América, la idea del futbolista de 37 años es clara: quiere jugar el Mundial 2026.

Para ese entonces, Messi ya tendría 39 años y por eso existe la duda sobre si llegará en condiciones. “Yo sé que él quiere jugar la próxima Copa del Mundo, es su deseo y su sueño. Y no claudica”, aseguró el periodista. En este sentido, reveló que “hace tratamientos musculares para ir mejorando genéticamente su musculatura”.

Para hacerlo, Messi tiene un plan para hacer todo lo posible para jugar el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Pero en el medio surgen miedos: “Él tiene dudas sobre cómo llegar, no quiere llegar disminuido físicamente, quiere llegar pleno y esa plenitud es lo que lo hace dudar“, reveló Paradizo.

¿Paulo Dybala tendrá lugar en la Selección post Copa América?

El cordobés quedó afuera de la lista y pareciera no tener lugar en la Selección Argentina. Scaloni reconoció la estima que le tiene y lo que le duele no contar con él, pero priorizó otros futbolistas debido a las características que busca en sus jugadores. Las puertas de la Albicelestes no estarían cerradas, pero dependerá del contexto deportivo y futbolístico del jugador y de la Selección en sí.