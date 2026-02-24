El Real Madrid vs. Benfica, por los Play Off de la UEFA Champions League, se empezó a disputar el martes 17 de febrero en el Estadio Da Luz y terminará este miércoles 25 en el Santiago Bernabéu. No obstante, se siguió jugando durante toda la semana en los escritorios de la UEFA y en los medios de comunicación, por el caso que trascendió a nivel mundial y que protagonizaron, principalmente, Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior.

Al respecto, durante el lunes 23, trascendió la noticia de que la entidad, en tiempo récord, decidió castigar -como medida provicional hasta que pueda elaborar su veredicto- al futbolista argentino con una fecha de suspensión, razón por la que no podría estar este miércoles en el campo de juego del Estadio Santiago Bernabéu.

Ante esta noticia, Gianluca Prestianni comunicó a las autoridades del Benfica que su idea es viajar igual a la capital española para estar con sus compañeros. E incluso, se especula con que forme parte de la delegación del elenco luso y que siga el encuentro, que definirá uno de los pases para los Octavos de Final, en el vestuario o en uno de los palcos de la Casa Blanca.

No obstante, conforme a A Bola, periódico portugués, la directiva del Benfica a cargo de Rui Costa ya presentó a la UEFA su apelación por la sanción a Prestianni. Claramente, esperan tener una respuesta antes del partido que comenzará este 25 de febrero a las 21 horas de Europa Central. De igual modo, creen que es algo que no sucederá porque, en parte, la intención del organismo es evitar cualquier tipo de chispazo que pueda generarse con el ex Vélez en cancha.

El artículo 49 del reglamento que da lugar a la apelación del Benfica por Gianluca Prestianni

El Benfica siguió todo los pasos pertinentes que le permite el artículo de las medidas provisionales impuestas a Gianluca Prestianni, lo que de todas maneras no significa que vaya a tener una contestación antes del pitazo inicial del partido contra el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu por la vuelta de los Play Off de la UEFA Champions League.

La norma aclara lo siguiente: ”Las medidas provisionales decretadas por el Presidente del Órgano de Control, Ética y Disciplina, o su delegado, podrán ser recurridas de conformidad con las disposiciones aplicables del presente reglamento. No obstante, la apelación deberá presentarse ante la UEFA, por escrito y debidamente justificada, en un plazo de tres días a partir de la notificación de la medida impugnada, y no se abonará ninguna tasa de apelación. El Presidente del Órgano de Apelación, o su delegado, decidirá sobre dichas apelaciones como juez único. Sus decisiones serán inapelables”.

