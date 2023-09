Sin lugar a dudas, así como lo declaró José Mourinho hace unos años, las Eliminatorias sudamericanas son de las más difíciles del mundo por la paridad que se da entre los rivales y los contextos que llevan a cada partido a convertirse en una final. Sin embargo, esto no siempre fue así.

Durante los primeros años del profesionalismo en el continente, tanto Argentina como Uruguay lograron sacar una diferencia enorme por sobre sus rivales. Una tan fuerte que, por ejemplo, quedó expuesta en 1942 cuándo la Selección destruyó a sus pares de Ecuador en el campo.

Pese a que hoy en día, en la previa al duelo por la primera fecha de Eliminatorias, Ecuador es un rival del cual la Selección debe cuidarse, en aquella noche del 22 de enero de 1942 la historia era muy distinta ya que la Argentina se despachó con un 12-0 sobre el Tri.

Una goleada que, increíblemente, se terminó dando por lo que fue un enojo o molestia por parte del poderoso equipo nacional. Siendo el principal candidato a quedarse con el Campeonato Sudamericano (antecesor a la Copa América), el equipo dirigido por Guillermo Stabile reaccionó mal a varios insultos y su víctima fue el pobre Ecuador.

Con un contundente 6-0 al finalizar la primera etapa, a los 21′ ya ganaba 4-0, en el Centenario de Montevideo el público se preguntaba por cuántos goles iban a ganar los argentinos. Resulta que la albiceleste venía de ganar 4-3 a Paraguay y 2-1 a Brasil mientras que la Tri recibió 7 de Uruguay.

Sin embargo, contra todos los pronósticos y el show, según cuentan los historiadores la Selección soltó el pie del acelerador a los escasos minutos del segundo tiempo con el partido 7-0. Una decisión que llevó a todos los uruguayos presentes en el estadio a insultar ferozmente a los argentinos.

Envueltos en un clima hostil por no ir para adelante, el equipo que atacaba con Adolfo Pedernera, Herminio Masantonio, José Manuel El Charro Moreno y Enrique García se enojó y el disfrute fue total: cinco goles en 25 minutos.

Según la Revista Centenario, cuánto más se silbaba a los argentinos mejor jugaban. Hasta la misma publicación indica que el tablero dejó de funcionar ya que solo llegaba hasta 10 tantos. Una paliza deportiva que sufrió Ecuador por culpa de los uruguayos.

Cómo terminó el Sudamericano 1942 para la Selección tras la goleada a Ecuador

Tras esta gran goleada del equipo argentino, el andar de los dirigidos por Stabile terminó en un subcampeonato tras ganarle a Perú (3-1), empatar con Chile (0-0) y perder el partido clave ante Uruguay (0-1).

Como el segundo candidato al título, el conjunto charrúa le ganó el partido definitorio a la Argentina y completó un torneo perfecto con los seis partidos ganados, 21 goles a favor y apenas 2 goles en contra.

La explicación de la goleada más grande en la historia de la Selección

Con un fútbol en total desarrollo, la Selección Argentina tuvo una década del 30′ y del 40′ impresionante en la que ganó los Sudamericanos de 1937, 1941, 1945, 1946 y 1947 marcando una era no solo para el fútbol del continente sino también mundial.

Por la contraparte, Ecuador vivía sus primeros pasos dentro del fútbol ya que la selección Tri recién comenzaba en el plano internacional y su primer torneo fue en 1939. Una diferencia abismal en cuanto a los jugadores que tenía cada Selección.

Por qué la Selección Argentina no disputó un Mundial con su gran generación

Lamentablemente, para aquella Selección que dirigía Stabile las cosas no anduvieron bien en cuánto a Copa del Mundo FIFA debido a que tanto la AFA como la organización mundial los dejaron si la cancha de mostrar su poderío ante el mundo.

En el certamen de 1938 la AFA decidió no presentar a la Selección por la no alternación de sedes fuera de Europa. Más tarde, en 1942 y 1946 no hubo torneos por la Segunda Guerra Mundial y luego en 1950 la AFA nuevamente no se presentó en la Copa de Brasil.