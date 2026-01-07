El sorteo del pasado 5 de diciembre en la ciudad de Washington, estableció que la Selección Argentina enfrentará, por la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a Argelia el martes 16 de junio en Kansas City y después se medirá a Austria y a Jordania, los días lunes 22 y sábado 27, respectivamente, en Dallas.

Con lo cual, la idea de hacer base en Miami, en donde la AFA ya tiene sus oficinas e inició un proyecto para tener su propio predio, quedó absolutamente desafectada. Porque además, la ciudad de la Florida solo se interpondría en el camino ideal de la Albiceleste en la instancia de los 16vos de Final. Luego sería Atlanta, Kansas, Atlanta y Nueva Jersey, siempre que, claramente, se den los resultados esperados.

Con este panorama, Lionel Scaloni, en conjunto con las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, conforme a TyC Sports, habrían llegado a la conclusión de que, por lo menos, durante la estancia que comprende la Fase de Grupos, lo ideal sería hacer base en Kansas y no mudarse a Dallas desde su segunda presentación.

Además, entre una sede y la otra hay tan solo dos horas de vuelo, por lo que entienden que lo más cómodo sería trasladarse para el encuentro en cuestión. Ya después, para la fase de eliminación directa, se verá si continúan en Kansas (en donde jugarían por los Cuartos de Final) o si cambian su base a otro lugar que reúna mejores condiciones estratégicas.

La Selección Argentina ya mira hacia la Finalissima

Antes de su presentación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección Argentina se enfoca en la Finalissima, el certamen a un solo partido que disputan el campeón vigente de la Copa América frente al presente ganador de la Euro, en este caso, España, que se quedó con la edición que se jugó en 2024 en Alemania.

Para tal cruce con La Roja, las entidades implicadas (AFA, Conmebol, UEFA y RFEF) se pusieron de acuerdo para que se lleve a cabo el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail de Doha, Qatar. Incluso, entre el 30 y 31 del mismo mes, la Albiceleste aprovecharía su estadía en el país de Medio Oriente y jugaría un amistoso con el combinado local.

