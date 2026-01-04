El encuentro secreto entre Lionel Messi y Lionel Scaloni para planificar el Mundial 2026

Faltan exactamente 158 días para que inicie la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Será con el partido inaugural entre el seleccionado mexicano recibiendo a Sudáfrica (casualmente el mismo partido que le dio el puntapié al Mundial 2010) en el Estadio Azteca el jueves 11 de junio. Y para el debut de la Selección Argentina restan 163, puesto que recién tendrá acción el martes 16 en Kansas City ante Argelia.

Por lo que al tratarse de semejante evento, en el que además la Albiceleste tendrá la tarea de defender el título que obtuvo el 18 de diciembre del 2022 al derrotar a Francia en el Estadio Lusail de Doha, Qatar, Lionel Scaloni, que hace rato se viene preparando, con la llegada del año nuevo aceleró la marcha en función de llegar bien preparado para, por qué no, ir por la cuarta estrella.

Y en ese sentido, conforme al Diario Olé, se dieron varios indicios para pensar que lo primero que hizo en este 2026 bajo su rol como seleccionador del combinado argentino fue reunirse con Lionel Messi. Es que trascendieron imágenes de algunos civiles que cruzaron al DT en una reconocida estación de servicio de la pequeña ciudad de Funes, ubicada dentro del área metropolitana del Gran Rosario, en donde está la casa de Leo.

Con lo cual, todo indicaría que, salvo una casualidad, el motivo por el que Scaloni se arrimó hacia esa zona de la provincia de Santa Fe es puramente para desearle feliz año al capitán de la Selección Argentina y ya comenzar con los primeros aspectos del plan que tiene como único fin volver a levantar el trofeo más codiciado por el planeta fútbol.

Lionel Scaloni prestándose para la foto en una estación de servicio de Funes.

En esa misma dirección, se van sumando condimentos para dar por sentado que la Pulga está metido en participar de su sexta Copa Mundial (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), más allá del suspenso que mantiene cada vez que le preguntan públicamente al respecto.

Publicidad

Publicidad

El cronograma de Argentina en la Fase de Grupos de la Copa Mundial 2026

ver también Luis De La Fuente ya piensa en la Finalissima con Argentina: ”Me interesa ganar otro título”

ver también Champions Tour: el próximo compromiso de Lionel Messi con el Inter Miami tras ganar la MLS

La Selección Argentina, cabeza de serie del Grupo J, debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium. Su segundo compromiso será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania, repitiendo sede en el mismo estadio de Dallas.

Si sale primero o segundo se medirá en 16vos de Final con el segundo o primero del Grupo H integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

En síntesis

Lionel Messi y Lionel Scaloni se habrían reunido en Funes para planificar el Mundial 2026.

El Mundial 2026 inicia el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica.

La Selección Argentina debuta contra Argelia el 16 de junio en Kansas City.