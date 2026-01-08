Las noticias en Inglaterra sobre el Dibu Martínez que encendieron las alarmas en la Selección Argentina

La visita del Aston Villa al Crystal Palace este miércoles 7 de enero no fue nada positiva. Primero porque empató 0 a 0 y de esa manera el Arsenal, si este jueves vence al Liverpool en Londres, se le puede escapar a 8 puntos (diferencia que encaminaría al conjunto de Mikel Arteta hacía el título). Y segundo porque Emiliano Martínez sufrió una lesión por la que debió ser reemplazado.

Terminando la primera etapa del enfrentamiento que se llevó a cabo por la fecha 21 de la Premier League, el arquero de la Selección Argentina hizo señas al banco de suplentes para indicar que había sentido una dolencia. Y ya para la segunda parte del duelo disputado en el Selhurst Park Stadium, el que se ocupó de custodiar la valla del elenco de Birmingham fue Marco Bizot.

Esta situación hace que el Dibu sea duda para el cruce de este sábado 10 de enero con el Tottenham Hotspur por la Tercera Ronda de la FA Cup, una situación que no es nueva en la temporada, por eso el llamado de atención a lo que tiene que ver con el estado físico del arquero campeón del mundo.

Ya son 5 los partidos que Emiliano Martínez no pudo decir presente por contratiempos ligados a lesiones. El primero en el que se ausentó fue ante el Brentford por la EFL Cup el 16 de septiembre, día en el que el Aston Villa perdió por penales y quedó eliminado. Las otras dos siguientes fueron por la Europa League: 25 de septiembre vs. Bologna y el 2 de octubre contra Feyenoord.

En tanto que por la Premier League no pudo estar contra el Brighton el 3 de diciembre y contra el West Ham el 14 del mismo mes. Por eso, la cita con los Spurs podría ser la sexta ocasión en la que Unai Emery no puede contar el marplatense, una cifra bastante elevado para un guardameta titular.

Unai Emery se refirió a la lesión de Emiliano Martínez tras el empate con el Crystal Palace

Luego del 0 a 0 con el Crystal Palace (con el cual el Aston Villa llegó a los 43 puntos, suma con la que asoma en el tercer puesto), Unai Emery brindó algo de claridad respecto a la situación del Dibu Martínez, para la cual se espera parte médico este jueves 8 de enero. ”Tiene una pequeña lesión en la pantorrilla”, comentó el entrenador en conferencia de prensa.

