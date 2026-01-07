Luego del empate 1 a 1 con el Leeds el último domingo por la Premier League, la dirigencia del Manchester United decidió cesar a su entrenador Ruben Amorim. El portugués, que llegó a dirigir 63 partidos (que se desglosan en 25 victorias, 23 derrotas y 15 empates), muy lejos estuvo de cumplir con los objetivos del equipo inglés.

En la temporada pasada culminó decimoquinto en la tabla de posiciones de la liga inglesa y perdió en la Final de la Europa League con el Tottenham Hotspur, razones por las que en esta campaña no tiene roce internacional. Por eso, la exigencia en el plano vernáculo aumentó sobre The Reds Devils, por contar con un calendario mucho menos ajetreado que el del resto de los grandes del Reino Unido (Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal y Tottenham).

Sin embargo, en la actualidad apenas suma 31 unidades sobre 20 fechas, cifras que le alcanzan para asomar en el sexto escalón, ubicación que lo mantiene por fuera de las competencias de la UEFA. Frente a este escenario, las autoridades del Manchester United pegaron el volantazo en función de dar con una reacción inmediata.

Pero claro, todavía no da con el entrenador indicado para tomar las riendas del primer equipo, a pesar de que en las últimas horas sonaron estrategas de renombre y con experiencia como Xavi Hernández (sin actividad desde que abandonó al Barcelona a mediados del 2024), Enzo Maresca (que acaba de salir del Chelsea) y Gareth Southgate (dirigió a la Selección de Inglaterra hasta la Euro 2024).

Y dentro de ese análisis, el United estaría barajando el nombre de un DT argentino. Conforme al sitio Transfermarkt, Mauricio Pochettino (que ya tuvo su paso por la Premier League al frente del Southampton, Tottenham y Chelsea) sería uno de los apuntados para que se siente en el banco de suplentes del Old Trafford.

Incluso, siempre con base en el medio citado, el club estaría dispuesto a estirar estos meses con un interinato hasta que culmine la Copa del Mundo 2026 (que irá de 11 de junio al 19 de julio que se jugará la Final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey), puesto que Pochettino se encuentra al mando del seleccionado de Estados Unidos.

Los otros nombres que también se escucharon para el Manchester United

Además de los técnicos citados, medios británicos hablan de otros tres candidatos para asumir en el Manchester United: Andoni Iraola, actualmente en el Bournemouth; Oliver Glasner, campeón con el Crystal Palace de la FA Cup y de la Community Shield; y Michael Carrick, exfutbolista del United que fue técnico interino en 2021, que quedó libre hace unos meses tras tres temporadas en el Middlesbrough.

