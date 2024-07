Alexis Mac Allister defendió a Enzo Fernández por el escándalo con Francia: "No lo haría con mala intención"

El fragmento del vivo de Enzo Fernández en los festejos del nuevo título de la Selección Argentina en la Copa América se convirtió en un dolor de cabeza para el mediocampista. En Europa lo critican con dureza y hasta sus propios compañeros de Chelsea lo escracharon públicamente.

En la transmisión se escuchó una parte de una canción con contenido racista y eso generó la fuerte reacción de jugadores franceses como Wesley Fofana y Jules Koundé, además de la Federación Francesa de Fútbol. Pero en las últimas horas también surgieron voces a favor de Enzo.

Nicolas Jackson, jugador francés de los Blues, fue uno de los primeros en respaldarlo y desde ayer más futbolistas de la albiceleste salieron a bancar a su compañero. Este jueves fue el turno de Alexis Mac Allister, que lo hizo en charla con Todo Pasa, el programa de Urbana Play.

“El tema de Enzo es muy sensible y hay que tener cuidado con lo que uno dice. En Europa es más sensible que acá. No somos un país racista ni estamos acostumbrados a hablar de racismo. Sí es un tópico importante, pero Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó“, comentó primero el mediocampista de Liverpool.

Y se extendió: “No hay mucho más para decir. Lo conocemos a Enzo y sabemos que nunca lo haría con mala intención, fue un cántico que quedó pegado y es más en tono de burla que otra cosa. Lo más importante es que Enzo salió y pidió las disculpas correspondientes“.

Rodrigo De Paul también respaldó a Enzo Fernández

El volante de Atlético de Madrid visitó Olga y explicó sobre lo que le pasó al de Chelsea: “Yo creo que uno no analiza tanto la canción de cancha, lo hace más en relación a una chicana. Después se puede entender a gente que haya sufrido el racismo no le guste“.

Luego, criticó el accionar de los compañeros de Enzo: “Creo que hay lugares. Si algún compañero de Enzo, como sucedió, se siente ofendido, la manera es llamarlo a él no va a ponerlo en una red social. Ahí creo que hay un poco de malicia o querer ponerlo a Enzo en un lugar que no tiene nada que ver. Es rarísimo“.

“Es como hacer un poco leña del árbol caído. Lo llamás y le decís: ‘Boludo, ¿qué pasó? Mirá que nos podemos sentir mal por esto, ¿por qué no ponés un mensaje pidiendo disculpas a la gente?’. Y se corta ahí el tema. Si vos tenés relación con gente que está todo el tiempo en el vestuario, dejar de seguir, me parece cosa… Un show al pedo“, cerró.