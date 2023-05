Después de lo que fue la derrota de Arsenal contra Nottingham Forest, lo cierto es que Manchester City se consagró campeón de la Premier League 2022-23 en el tricampeonato liguero inglés. En un nivel arrasador que demostró en la segunda etapa del año, los “Ciudadanos” ya consiguieron sin jugar una de las tres coronas por las que pelean, siendo las finales de Champions League junto a la FA Cup las restantes.

Hay presencia argentina en lo que refiere al plantel que tiene como entrenador al español Pep Guardiola, empezando por la figura de Julián Álvarez, de una participación mayormente ingresando desde el banco, pero con ocho goles en 28 juegos afrontados y una realidad de oro, ya que viene de ser campeón del mundo Qatar 2022, Copa América 2021 y Finalissima 2022 con la Selección Argentina.

Sin embargo, no muchos tenían presente a Máximo Perrone, que desde hace varios días se integró al combinado selectivo que participa del Mundial Sub 20 2023 que afronta en el país. Siempre surge la duda respecto a aquellos jugadores que no ven muchos minutos, o directamente ni lo hacen, para determinar si forman parte de la obtención del título, lo cual vamos a revelar con quien arribó en enero del presente año a los “Citizens”.

¿Máximo Perrone es campeón de la Premier League 2023 con Manchester City?

Máximo Perrone también es campeón de la Premier League 2022-2023 con el Manchester City, principalmente porque sumó apenas 18 minutos desde su llegada al cuadro ciudadano. Los mismos ocurrieron el día 25 de febrero de 2023, cuando el equipo goleó 4-1 a domicilio contra Bournemouth, en el cual se encargó de ocupar el lugar de Erling Haaland, autor de uno de los tantos.

Cabe resaltar que el zurdo de 20 años formó parte de Vélez Sarsfield hasta fines del 2022, ya que luego del Mundial se confirmó la transferencia hacia el City a cambio de casi 10 millones de euros. Además del partido mencionado, el joven de Villa Devoto ingresó dos minutos por FA Cup en el 3-0 logrado ante Bristol City. Se suma a Julián, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Martín Demichelis, Pablo Zabaleta, Carlos Tévez, Gabriel Heinze, Juan Sebastián Verón y Hernán Crespo como los restantes argentinos campeones del fútbol inglés.