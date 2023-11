Messi no se calló y apuntó contra la policía brasileña por la represión en Brasil vs Argentina

Después de lo que fue la salvaje represión policial en las tribunas del Maracaná, donde los hinchas de la Selección Argentina se vieron completamente afectados, los dirigidos por Lionel Scaloni lograron imponerse frente a Brasily consiguieron un histórico triunfo por Eliminatorias CONMEBOL.

Lionel Messi, quien fue uno de los grandes protagonistas de la jornada por haber comandado a sus compañeros hacia las tribunas y tratar de ayudar a los fanáticos damnificados, explicó cómo fue que vivieron desde el campo de juego a la patética actuación policial.

“Vimos cómo le estaban pegando a la gente. Ya pasó también en la final de la Libertadores. Están más pendientes de eso que de jugar el partido” , soltó sin ningún tipo de tapujo en diálogo con TyC Sports, donde recordó el salvaje ataque que recibió la parcialidad de Boca cuando le tocó disputar el partido ante Fluminense. Pero el capitán de la Selección Argentina no se quedó solamente con ello.

El 10 mostró mucha bronca y dolor por cómo resolvió la policía brasileña, y destacó que “pensábamos en la familia y en la gente que uno trae. Estábamos pendientes de ello”. A lo que continuó: “Nos fuimos al vestuario para que se tranquilizara la situación. Desde el campo mucho no podíamos hacer. Averiguamos cómo estaba todo y después salimos”.

Las primeras peleas que se dieron entre los hinchas

Todo se produjo cuando las parcialidades comenzaban a colocar sus respectivas banderas, donde algunos argentinos ya habían ‘copado la parada’ y llegó un brasileño con inmenso ‘trapo’, como se lo conoce en la jerga futbolística, pero en lugar de solicitar un espacio con buenos modales, directamente buscó confrontar.

A raíz de la pelea, los encargados de seguridad se dispusieron a separar para que la discusión no pasara a mayores y no se dieran golpes de puño ni nada similar. Pero el hincha brasileño estaba muy eufórico y no quería serenarse, según puede visualizarse en las imágenes que compartió TyC Sports.

El próximo partido de la Selección Argentina

A pesar de que en marzo del 2024 habrá fecha FIFA, la Selección Argentina no tiene rival confirmado. Y si bien entre junio y julio próximo se disputará la Copa América, recién deberemos esperar hasta septiembre para que los de Lionel Scaloni reciban a Chile.