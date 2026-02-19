Primer plazo de recuperación de Lautaro Martínez con el objetivo puesto en la Finalissima

El partido que el Inter de Milán jugó contra el Bodo/Glimt por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League (perdió 3 a 1 y ahora tendrá que ganar por dos goles para ir a los penales o por tres para clasificar en la vuelta en San Siro), dejó una preocupación enorme al cuerpo técnico de la Selección Argentina a poco más de un mes de la Finalissima.

Porque resulta que Lautaro Martínez debió ser reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo (en su lugar ingresó Marcus Thuram) por lo que en su momento solo parecía una molestia muscular. Pero después, las declaraciones del entrenador Cristian Chivu alarmaron con la posibilidad de que sea algo más grave.

“Perdimos a Lautaro. Está lesionado, es un problema muscular. Estará de baja un tiempo, ya veremos. No soy médico y no puedo hablar de tiempos de recuperación. Después de que se someta a las pruebas, comprenderemos la gravedad de la lesión”, comentó el técnico del Inter de Milán, con claro pesar, porque cuanto menos deberá prescindir del Toro para el segundo encuentro de la serie por la Liga de Campeones de Europa con el elenco noruego.

Al respecto, conforme fueron pasando las horas, se conocieron mayores detalles. Del entorno del futbolista tranquilizaron al aportar que los síntomas son los propios de un desgarro. De ser así, para la segunda quincena de marzo Lautaro Martínez ya podría estar de nuevo en los campos de juego, por lo que le sobraría tiempo para estar a disposición de la Selección Argentina.

De igual modo, el Inter de Milán aclaró que este viernes 20 de febrero será el día en el que el exdelantero de Racing se someterá a pruebas médicas para confirmar el cuadro de la dolencia. Recién ahí tanto Cristian Chivu como Lionel Scaloni podrán tener un panorama más concreto a raíz del retorno del bahiense.

Lautaro Martínez se perderá el clásico con el AC Milan: ¿cuándo volvería?

En un plano optimista, Lautaro Martínez podría volver a jugar el 15 de marzo en el partido que el Inter de Milán tiene pautado contra Atalanta por la Serie A. Con lo cual, no llegaría al Derby della Madonnina contra el AC Milan que se jugará el domingo 8.

En lo que respecta a la Selección Argentina, se espera que pueda decir presente contra el conjunto de Bérgamo, contra la Fiorentina el domingo 22 para, que de esa forma, llegue entero en lo físico y en lo futbolístico a la Finalissima contra España fijada por Conmebol y UEFA para el viernes 27 de marzo en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

