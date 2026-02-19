Con su gol vs. Brujas, Julián Alvarez entró en la historia grande del Atlético de Madrid en Champions League

El partido del Atlético de Madrid frente al Brujas en el Estadio Jan Breydel, por la ida de los Play Off de la UEFA Champions League, no fue uno más para Julián Alvarez. Primero porque, de por sí, pudo volver a marcar, algo que hasta el 12 de febrero, jornada en la que le anotó al Barcelona en el 4 a 0 por la Copa del Rey, no había sido habitual en los últimos dos meses (el último había sido el 9 de diciembre vs. PSV).

Pero además, porque fue su tanto número 12 con la camiseta del Colchonero en la competencia continental, lo que lo ubica como el segundo máximo artillero del Atleti en dicho certamen junto a Luis Aragonés (leyenda del equipo madrileño), ambos por debajo de los 39 que registra Antoine Griezmann (quien a su vez es el máximo goleador del elenco rojiblanco en sus 123 años de vida).

Del mismo modo, Julián Alvarez sigue escalando en el archivo de los goleadores argentinos en todas las ediciones de la UEFA Champions League. Contando los gritos que acumuló en el Manchester City, la Araña ya suma 20 anotaciones, ubicándose con esta cifra en la octava posición en la clasificación de los futbolistas albicelestes.

El exdelantero de River Plate quedó a solo 5 celebraciones del Top 5, dado que por delante tiene, por un lado, a Ángel Di María y Gonzalo Higuaín con 24 y, por el otro, a Hernán Crespo y Lautaro Martínez con 25. Ya en el podio asoman Sergio Agüero con 41, Alfredo Di Stéfano con 49 y en la cima, con bastante diferencia, Lionel Messi con 129.

Atlético de Madrid empató y tiene que ganar en el Metropolitano para seguir en la Champions League

Al Atlético de Madrid se le escapó la victoria en el final de su compromiso de ida de los Play Off de la UEFA Champions League. Ganaba 3 a 2 con goles de Julián Alvarez, Ademola Lookman y Joel Ordóñez en contra, pero a los 89 Christos Tzolis marcó el empate. Antes, Raphael Onyedika y Nicolo Tresoldi, fueron los encargados de que el Brujas pase del 2 a 0 al 2 a 2.

Con estas cifras igualadas, el equipo español y el belga definirán el cupo para los Octavos de Final de la Liga de Campeones de Europa este martes 24 de febrero en el Estadio Metropolitano. Si en los 90 persiste la igualdad, habrá un alargue de dos tiempos de 15 minutos. En caso de continuar la paridad, se procederá a los lanzamientos desde el punto del penal.

