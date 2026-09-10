Walter Samuel se va de la Selección Argentina: cómo está la negociación de Scaloni con la AFA

En medio de la incertidumbre por su futuro, el entrenador pierde una pieza clave de su cuerpo técnico.

Lionel Scaloni sigue en duda. Bien se sabe desde que terminó la Copa del Mundo 2026 que todavía no está asegurada su continuidad a cargo de la Selección Argentina. En ese sentido, las charlas se mantienen entre las partes implicadas para llegar a una resolución final que, se estima, se conocerá en las próximas semanas con total exactitud.

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Getty Images)

Cabe recordar que él mismo puso su futuro en duda con varias declaraciones que dieron a entender que podría estar ante su última etapa al frente del combinado nacional. Vale resaltar que ya fue campeón del mundo en Qatar 2022, bicampeón de América en 2021 y 2024, conquistar la Finalissima en 2022 y ahora viene de ser subcampeón en 2026.

Lo cierto es que, según informó Gastón Edul, siguen las negociaciones entre la AFA y Scaloni. A pesar del intento de los directivos por retener al entrenador, aún no hubo respuesta del director técnico, por lo que se espera que se dé próximamente. De esta manera, quedan semanas para conocer la decisión final y así se revele qué será de su futuro.

Walter Samuel y Lionel Scaloni, cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que restan acordar las condiciones y que él decida. Este tipo de cuestiones que faltan resolverse, están vinculadas a su energía y las ganas de rearmar un proyecto, que implica llevar a cabo una fuerte renovación, diagramar un nuevo equipo y empezar una nueva etapa, tal como lo hizo cuando asumió a mediados de 2018.

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Por otro lado, Walter Samuel no va a seguir en la Selección Argentina. Esta drástica resolución sorprendió a todos ya que el ayudante de campo de Scaloni deja el cargo después de 8 años como especialista en la fase defensiva. Eso sí, vale aclarar que se va post 2027, lo que significa que transita sus últimos meses en su rol como colaborador del DT.

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina. (Getty Images)

Un detalle que es poco conocido en la carrera actual de Walter Samuel, fue ayudante de campo en Inter de Milán bajo la conducción de Stefano Pioli y Stefano Vecchi durante la temporada 2016/17. Luego, también integró el cuerpo técnico de Pierlugi Tami en el FC Lugano del fútbol suizo, hasta que finalmente llegó a la Selección Argentina.