Quiénes pueden reemplazar a Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina si decide no renovar su contrato

El entrenador de la Albiceleste puso en duda su continuidad al frente del equipo y hay nombres que emergen automáticamente como candidatos al puesto.

La Selección Argentina peleó hasta el final, pero debió conformarse con el subcampeonato en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni cayeron por la mínima y en tiempo suplementario ante una España absolutamente dominante que les quitó la corona obtenida en Qatar 2022.

Tras este resultado en el MetLife Stadium, el entrenador de Pujato puso en duda su continuidad al frente de la Albiceleste. El DT explicó que cumplirá con su contrato, hasta diciembre de 2026, pero que luego hará un “corte”.

No es oficial su salida, pero sus palabras indican que no está para nada asegurada su continuidad. AFA le puso la renovación sobre la mesa y todo dependerá de la decisión de Scaloni y de su cuerpo técnico.

Es inevitable pensar en posibles reemplazantes para el entrenador campeón y, automáticamente, surgen algunos nombres como potenciales candidatos a ocupar su posición de cara al ciclo que llevará al Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal, con fases iniciales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Los posibles reemplazantes de Scaloni

El cuerpo técnico de Scaloni. (Foto: Getty)

Dentro de las opciones más lógicas, AFA podría optar por la continuidad de este proyecto, aún sin Scaloni como cabeza del grupo. Walter Samuel y Pablo Aimar podrían dar ese paso al frente para continuar por esta línea de trabajo. Incluso, podría hacerlo Diego Placente, DT de la Sub 20.

Publicidad

Hasta noviembre de 2024, Javier Mascherano también estuvo al frente de las juveniles, por lo que podría ser otro nombre sobre la mesa, del gusto de Chiqui Tapia. En cuanto a los entrenadores que suelen sonar, aparecen Marcelo Gallardo, hoy libre, y Diego Simeone, de extensa etapa en Atlético de Madrid.

Al especular sobre otros posibles candidatos que puedan encajar en la búsqueda podrían asomar nombres como los de Mauricio Pochettino, Néstor Lorenzo y Gabriel Heinze. Los primeros dos, con experiencia en el Mundial 2026, mientras que el Gringo trabaja en el cuerpo técnico de Mikel Arteta en Arsenal.

Datos clave

Lionel Scaloni tiene contrato con Argentina hasta diciembre de 2026 y duda su continuidad.

tiene contrato con Argentina hasta diciembre de 2026 y duda su continuidad. Samuel, Aimar y Placente destacan entre las alternativas internas para la Selección Argentina.

destacan entre las alternativas internas para la Selección Argentina. Gallardo, Simeone y Pochettino son otros nombres mencionados para reemplazar al director técnico.