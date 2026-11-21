Renan Lodi fue el lateral izquierdo que pierde la marca de Di María en la final entre Argentina y Brasil de la Copa América 2021. Hoy jugará la final de Mineiro - Boca.

Este sábado, desde las 19:30, Boca y Atlético Mineiro definirán al campeón de la Copa Sudamericana en el Metropolitano de Barranquilla, en lo que será un partido que promete mucho fútbol.

Es que, además del calibre de lo que simboliza una final, la realidad es que ambos equipos poseen futbolistas con gran experiencia internacional y con trayectoria en Europa. Uno de los que posee dicho historial en su carrera, del lado de Mineiro, es Renan Lodi.

El lateral izquierdo pasó por clubes como Nottingham Forest, Al Hilal y Atlético de Madrid antes de regresar a Brasil para vestir la camiseta de Atlético Mineiro, no sin antes haber transitado varios compromisos en la Selección.

Justamente en el Colchonero es donde compartió algunas temporadas con jugadores argentinos. Entre ellos, Ángel Correa, quien hoy viste la camiseta de River. En su momento, en 2021, el delantero argentino dio un detalle sobre Lodi que fue clave para que Rodrigo De Paul y Ángel Di María concretaran el gol que le dio a Argentina el título de la Copa América en el Maracaná.

En un fragmento de la serie “Selección Argentina, la serie. Camino a Qatar”, ambos protagonistas del gol que le devolvió la gloria a la Albiceleste de la mano de Lionel Scaloni revelaron que Correa deschavó la debilidad defensiva de Renan Lodi.

Ángel Correa, compañero del lateral izquierdo brasileño Renan Lodi en el Atlético Madrid, fue el autor intelectual del gol de Di María en la final de la Copa América en el Maracaná. pic.twitter.com/P6YfWH9jRu — Roberto Parrottino (@rparrottino) July 22, 2022

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“Antes del partido había hablado con Fideo porque Angelito Correa nos había dado un poco de información“, comenzó De Paul en aquel documental. Luego, Di María confesó: “Angelito Correa dijo que al lateral se le complicaba un poco a la espalda“.

Hoy, cinco años después, Boca puede aprovechar la falencia defensiva del lateral izquierdo del Mineiro, ya que en ese sector jugará Sebastián Villa y tendrá un lanzador de pases largos como Paredes en el mediocampo. ¿Tendrá Boca la misma suerte que la Selección Argentina?

Renan Lodi en aquella final de Copa América 2021 (Getty)

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Las posibles formaciones de Atlético Mineiro y Boca

ATLÉTICO MINEIRO: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra.

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

El equipo arbitral en la final de la Copa Sudamericana

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)

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Dónde ver Atlético Mineiro – Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Boca por la final de la Copa Sudamericana 2026, hay tres opciones disponibles. Esto se debe a que ESPN y DSports son los canales encargados del partido que define al nuevo campeón. Además, es transmitido por Disney Premium a través de la plataforma digital.

La previa de Atlético Mineiro – Boca