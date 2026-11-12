Scaloni reveló cuál es la idea con la camiseta número 10 de la Selección Argentina tras el retiro de Lionel Messi

Luego de anunciar la renovación de su contrato con La Albiceleste, el director técnico se manifestó sobre la pesada camiseta que usaron Messi y Maradona.

Desde que Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina, existe una auténtica incógnita con respecto a quién será el heredero de la camiseta número 10 en La Albiceleste. En medio de ese panorama, el público en general se enfocó en algunos nombres propios en cuestión: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nico Paz y Alexis Mac Allister.

Sin embargo, este jueves, en medio del anuncio de la renovación del contrato de Lionel Scaloni como director técnico de la Selección Argentina, Scaloni se pronunció sobre este tema y fue realmente categórico al afirmar que todavía no hay un dueño definitivo de tan pesada camiseta. Una camiseta que también fue utilizada por Diego Armando Maradona.

“En este partido la 10 no la va a usar nadie. No tenemos pensado a quién se la vamos a dar hasta que sea obligatoria. Y, cuando lo sea, veremos a quién se la damos”, comenzó exteriorizando el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 y subcampeón del mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Por ende, habrá que seguir esperando.

“No es algo que me preocupe o que sea importante. Sí es verdad que el día que decidamos, esperamos que sea para siempre y no dársela a distintos jugadores. Hay partidos para analizar y, cuando decidamos darla, esperamos que sea a un jugador que se la pueda quedar”, completó al respecto el estratega de la Selección Argentina.

De esta manera, es un hecho absolutamente ineludible que la camiseta número 10 de La Scaloneta quedará vacante, no solamente en el amistoso de este viernes contra Uruguay en Buenos Aires, sino también en el segundo partido correspondiente a la fecha FIFA, el cual pondrá frente a frente a Argentina con Costa Rica, en Córdoba.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina. (Foto: Getty)

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Scaloni renovó su contrato con Argentina

El anuncio se hizo en la sala de conferencias de la AFA, en el Predio de Ezeiza. Con Chiqui Tapia junto a Scaloni, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino dio la noticia: el oriundo de Pujato seguirá al mando de la Albiceleste por cuatro años más.

“Es un día muy especial, muy importante para la vida de la AFA, para nuestra selección. Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo, de Scaloni, por el período del 2027 al 2030 al mando de la Selección Argentina. Es un anuncio importantísimo, Lionel se va a convertir en el técnico de esta asociación con más mundiales dirigidos. Bilardo dirigió 2, Menotti dirigió 2 y el Gringo va a dirigir 3. Es la continuidad de un proyecto, con expectativas y sabiendo que vivimos una época que quizá es anormal por ganar tanto en poco tiempo. Lo mejor para el Gringo, para su cuerpo técnico y para el fútbol argentino. Es algo que todos queríamos, estábamos convencidos desde el primer día”, sentenció Tapia para dar la noticia.

Las primeras palabras de Scaloni tras la renovación

Visiblemente emocionado, Scaloni amplió: “Agradezco al presidente y a la gente de la AFA por el esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Estoy feliz, la verdad que, a pesar de que no son momentos fáciles para mí en lo familiar, esto me llena, la verdad. Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Decir que estamos iguales que el primer día, con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre, de lo contrario, es imposible estar acá”.

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Además, añadió: “Estar en este puesto radica en estar con todas las pilas y, después de pensarlo bien, decidimos que lo mejor era intentar continuar. La AFA y el presidente han hecho el esfuerzo y llegamos a un acuerdo rápidamente. A partir de ahora empieza un momento importante en nuestro proceso, donde daremos la oportunidad a chicos que vienen empujando de atrás. Es el momento para que puedan en unos años exprimirse al fondo“.

Antes de comenzar con el resto de la conferencia de prensa, el DT soltó un último testimonio sobre su renovación con un pedido: “Necesitamos la paciencia de todos, saber que son chicos con un potencial enorme y a lo mejor todavía no están para dar lo que nos dieron los Messi, Di María u Otamendi. Necesitamos que entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos. Estamos en un momento feliz, estoy con ganas desde el mismo día y feliz de poder continuar”.