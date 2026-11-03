Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina: no tiene brillo, hay pocas estrellas y no emociona como antes

Ya sin Messi y con varias bajas, la lista de Scaloni para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica no despierta una gran ilusión.

Lionel Scaloni confirmó la lista de la Selección Argentina para los amistosos contra Uruguay y Costa Rica y es una lista sin brillo, que le falta gancho. Es como que nos acostumbramos a comer asado con papas fritas todos los días y ahora hay que empezar a comer fideos con salsa, polenta con queso.

A ver, hay pocas estrellas. Ya no está Messi, lesionado Cuti Romero, lesionado Lautaro Martínez, corrido De Paul, suspendido Paredes. Yo creo que, en una lista de 28 jugadores, hay solo cuatro estrellas: Dibu Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. Y se puede agregar a Nico Paz.

Pero es lo que hay. No es una crítica a Scaloni. Los chicos de Boca, Flores y Aranda, tienen Copa Argentina. Igual, también son chicos en formación.

Y la verdad es que Scaloni y su cuerpo técnico son unos fenómenos. Ven todo, llaman a Anselmino, se matan para ver a todos los jugadores. Ahora, ves la lista y no te emociona como te emocionaba antes.

Vos pensás en un equipo para jugar contra Uruguay y el mío sería: Dibu Martínez; Montiel, Balerdi, Lisandro Martínez, Tagliafico; Enzo Fernández, Palacios, Mac Allister; Simeone, Julián Álvarez y Nico Paz.

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Ahora, vos analizás, y, de esos once, hay ocho que jugaron la final de Qatar. Los únicos que no estuvieron fueron Balerdi, Simeone y Nico Paz. Es decir, de Lusail para acá, pocos jugadores han podido irrumpir y ganarse el puesto.

Obvio que los que estaban y siguen estando son muy buenos, pero no ha habido jugadores que aparezcan y digan “yo me gano el puesto y lo saco a tal”. No, no pasó. Sigue siendo la base de Qatar.

Así que viene Uruguay, en un lindo clásico rioplatense para jugar. Jerarquía, que es lo que pedíamos. Amistoso de más relieve. Y Costa Rica es una buena selección de Concacaf, para ver qué depara esta Scaloneta.

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En definitiva, el principal interrogante pasa por saber a quién le dará la número 10 el técnico. Para mí, debería ser Enzo Fernández.