Messi defendió a De Paul por las críticas que recibió en la Selección Argentina

Leo le dio 'me gusta' a un video de un fanático que enalteció la figura del Motorcito en la Albiceleste.

Si hablamos de socios de Lionel Messi en la Selección Argentina, no podemos no mencionar a Rodrigo De Paul. El mediocampista de 32 años se convirtió en un fiel ladero de Leo y se convirtió en una pieza clave en la renovación de Lionel Scaloni.

El aporte de De Paul fue clave en los títulos que obtuvo Argentina desde la asunción de Scaloni, pero también contribuyó afuera de la cancha. El propio Messi reveló en una entrevista de 2023 con Llave a la Eternidad que Rodrigo fue una pieza importante para la integración del grupo entre veteranos y jóvenes.

Ahora bien, a pesar de ello, el Motorcito recibió varias críticas a lo largo del proceso por lo extrafutbolístico. Su forma de vestir, su relación amorosa o su personalidad fueron puestas bajo la lupa y le impidieron a muchos valorar lo que hizo para la Selección.

Precisamente sobre esto hizo un video el creador de contenido @federacchi y Lionel Messi le dio ‘me gusta’. De esta manera, el rosarino respaldó a ese fiel socio que lo acompañó en la Selección y que luego también pasó a ser parte de su día a día en Inter Miami.

“Lo juzgaron tanto por lo que eligió fuera de la cancha, que se olvidaron todo lo que hizo dentro”, comienza el citado video sobre De Paul. Su ausencia en la última lista de Scaloni podría marcar su adiós en la Selección Argentina, pero todo apunta a que tendrá su merecida despedida en caso de ser así.

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Sin Messi ni De Paul: los convocados de la Selección Argentina para la fecha FIFA

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Gonzalo Montiel (River)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Lyon)

Román Vega (Zenit)

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Volantes

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Delanteros