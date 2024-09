La Selección Argentina vuelve a las canchas tras la obtención de la Copa América 2024 y enfrentará a Chile este jueves 5 de septiembre en el Monumental por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. En la previa de dicho encuentro ante el conjunto trasandino, Lionel Scaloni rompió el silencio y dio una conferencia de prensa en la que habló del presente general del seleccionado.

Por primera vez desde aquel título obtenido en Estados Unidos, Scaloni tomó la palabra ante la prensa y no se guardó nada. Entre sus testimonios, no confirmó el equipo inicial ante Chile ni al capitán ante la ausencia de Leo Messi y Ángel Di María pero sí dialogó sobre los portadores de sus respectivas camisetas en la Selección. Además, habló del presente de varios de sus futbolistas y de las presencias y ausencias destacadas en la convocatoria.

La frase de Scaloni sobre la 10 vacante

A tono con la ausencia de Messi y de Di María, Scaloni confesó que el capitán saldrá en base al equipo inicial que disponga en cada partido y que será “un jugador en que el equipo se sienta representado“.

Respecto a los dorsales 10 y 11, vacantes ante la ausencia de ambos referentes, el entrenador no dio vueltas y soltó: “La 10 la ha usado Ángel Correa y la han utilizado otros jugadores ante la ausencia de Leo. No es un inconveniente, la 10 tiene dueño. La que no tiene dueño ahora es la 11, que tenemos idea quien puede ser el que la tiene que llevar. Vamos a ver si es receptivo y ojalá que la quiera usar. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño“.

Claro, con esto se refirió a las diferencias entre las bajas de Di María y Messi. Leo volverá a estar presente en la próxima fecha FIFA, ya que en esta ocasión no está disponible por lesión. Di María, en cambio, se despidió de la Selección tras la Copa América, por lo que deberá haber un nuevo portador del dorsal 11.

El homenaje a Di María

A sabiendas que el Fideo le puso el broche final a su carrera en la Selección Argentina y que ya no fue convocado para esta doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia, este jueves se le rendirá homenaje en el Monumental por su paso por el conjunto albiceleste. Sobre eso, Lionel Scaloni también habló en conferencia de prensa.

“El homenaje está merecidísimo. Merecía un homenaje con su gente en Argentina. Creo que ha sido un futbolista que es de los mejores de la historia, ha dejado un legado imborrable“, destacó. Luego, reveló el motivo por el que finalmente no fue convocado para que se despida en el campo de juego del Monumental: “La idea inicial era que Di María jugara, pero no 11 minutos: que jugara ante Chile como un partido normal. El partido es muy importante y esa idea de jugar solo 11 minutos nunca estuvo en mi cabeza. Está el respeto al rival. Hablándolo con él en el avión entendimos que su época en la Selección había terminado. Tuvo un final de película“.

El fin de ciclo de Franco Armani

El pasado fin de semana, tras el empate entre River e Independiente, el arquero reveló que tuvo un diálogo con el cuerpo técnico de la Selección y confirmó que le había puesto fin de ciclo a su carrera internacional.

Scaloni, en conferencia de prensa, se refirió de enorme manera a Franco Armani: “Para nosotros ha sido importantísimo. Todos se acuerdan del famoso penal contra Paraguay, pero yo no me quedo solo con eso. Me quedo con que nos ha dejado un legado espectacular: fue un tipo recontra querido en el grupo, profesional y que siempre tiró para adelante aunque no le haya tocado jugar. En los primeros años fue muy importante dentro de la cancha, pero después no le ha tocado y ha sido importantísimo. Le agradezco y espero que la gente se acuerde de él porque ha sido importante“.

El mensaje para Franco Colapinto

Dejando de lado el fútbol, Scaloni habló de su segunda pasión: el automovilismo. Teniendo en cuenta la coyuntura actual del deporte, con el regreso de un argentino a la Fórmula 1 con la llegada de Franco Colapinto, el entrenador de la Selección habló de lo que vivió al ver la bandera argentina en la máxima competencia de monoplazas en el mundo.

“El domingo nos pasó una cosa muy rara: había partidos a la vez de la carrera y dividimos la pantalla entre la Fórmula 1 y Liverpool vs. Manchester. La verdad que genera una ilusión para todos los argentinos tener un piloto y que lo haya hecho de la manera que lo hizo. Nos representa. Ahí en Monza todos estaban alucinando con la gente y las banderas. Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto en la máxima categoría“, elogió.