Pasan los años y todavía sigue latente el dolor por lo acontecido en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 a la que la Selección Argentina llegó con figuras del calibre de Gabriel Batistuta, Claudio Caniggia, Abel Balbo, Fernando Redondo y compañía, pero, fundamentalmente, con el regreso de Diego Armando Maradona. Y la ilusión era contundente.

Es que el equipo comandado por Alfio Basile debutó con una aplastante victoria por 4-0 sobre Grecia en la que Diego se despachó con una enorme actuación y con un golazo memorable. Luego, en el segundo cotejo, la Albiceleste reaccionó a tiempo y superó a Nigeria por 2-1 con dos grandes intervenciones de Pelusa y dos tantos del Pájaro Caniggia.

Sin embargo, todo se terminó desvaneciendo. Es que el crack que supo defender los colores de Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla y Newell’s Old Boys de Rosario terminó dando positivo de efedrina en un control antidopaje y marginado de manera inmediata de una Copa del Mundo que vería a Argentina eliminada en octavos de final.

En ese contexto, casi tres décadas después, Fernando Signorini, histórico preparador físico de Maradona, sacudió todo en medio de su participación en la serie “La hija de Dios: Dalma Maradona”. Allí indicó detalles sobre lo acontecido en aquel momento de ese Mundial y reveló quién fue el que entregó al inolvidable Maradona.

“A ocho días del comienzo del Mundial, como el Doctor Ugalde, que era el médico de la Selección Argentina, venía siempre y decía junto al representante Marcos Franchi: ‘Tantas pastillas que le das, yo tengo miedo’. Entonces le digo: ‘Escuchame una cosa, ¿por qué no le decís a Grondona que baje una orden de FIFA para hacer un control antidoping a todo el equipo?’. Tomo dos o tres mates y veo que sale Grondona. Voy otra vez a la habitación de Ugalde y le digo: ‘¿Y?’. ‘Dijo que no’, me dice. ‘¿Cómo que dijo que no? ¡Podemos tener una bomba atómica abajo de la mesa!’ Eso me quedo”, comenzó narrando Signorini.

“Cuando se produce la contraprueba del doping, va Roberto Peidró, unoo de los jefes médicos de Argentina, y ve que en los tubitos con la muestra decían la sustancia que se tenía que buscar. Él, inmediatamente, le dice a los tipos: ‘Esto viola el protocolo. La contraprueba no tiene valor y por lo tanto, Diego está adentro del Mundial’. Cuando vos vas a buscar, no podés saber lo que vas a buscar. Estaba direccionado. Los demás se enojaron y hasta lo insultaron”, continuó.

“Peidró sale, se encuentra con Grondona y le dice: ‘Don Julio, se acabó. Diego está adentro porque el protocolo…’. Y le dice: ‘No, no hables con nadie de esto. Ya lo saqué del Mundial’. ‘¿Cómo que lo sacó del Mundial?’. ‘No hables de esto’ y le cortó”, profundizó Signorini, asegurando que el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino fue el responsable de este desenlace.

“Cuando termina el Mundial, el señor Julio Humberto Grondona fue nombrado vicepresidente de la FIFA y presidente de la comisión de finanzas para manejar una bolsa de cientos de millones de dólares sin saber hablar inglés. ¿Vos te acordás del juego de figuritas? Yo te doy estar a cambio de la otra. Diego fue entregado”, completó el preparador físico de Maradona.

+ Maradona en el Mundial 1994

Diego Armando Maradona marcó un gol y aportó una asistencia en dos partidos jugados en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

+ La eliminación de Argentina

Tras la descalificación de Diego Maradona, Argentina perdió 2-0 ante Bulgaria por la fase de grupos y cayó 3-2 ante Rumania en la instancia de octavos de final.