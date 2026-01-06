Los números de la criticada temporada de Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

Julián Alvarez no está rindiendo de la manera que esperan los hinchas del Atlético de Madrid. La Araña ya suma 8 partidos consecutivos sin anotar por LaLiga, dentro de una temporada en la que el equipo que comanda Diego Simeone precisa aumentar su capacidad goleadora para recuperar su protagonismo (de momento se ubica cuarto a 11 puntos del líder Barcelona).

Por eso, en este momento, está siendo el foco de las críticas. No obstante, sus números tampoco son tan malos como para que los comentarios de los hinchas lleguen hasta el escarnio. En concreto, el ex River suma 11 goles y 5 asistencias en 24 partidos disputados entre el campeonato español y la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Es decir, Julián Alvarez produjo goles en un 66,66 por cientos de los compromisos del Atlético de Madrid en lo que va de la temporada 2025/2026. Incluso, su actuación más destacada fue en el histórico triunfo por 5 a 2 sobre el Real Madrid en el Estadio Metropolitano el pasado 27 de septiembre (convirtió uno de penal y otro de tiro libre).

Asimismo, en comparación con su primer periodo con la camiseta del colchonero, aún tiene margen de sobra para por lo menos igualar sus cifras. El atacante de la Selección Argentina registró 29 tantos y 8 pases gol en 54 partidos (57 si se suman los 3 de la Fase de Grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025).

En el balance total, Julián Alvarez exhibe 81 partidos con la camiseta del equipo de la capital española, con los que ya firmó 40 goles y 13 asistencias. En otras palabras, solo contando los tantos propios, devela un porcentaje de una celebración cada dos encuentros.

La Supercopa de España, el certamen que puede cambiar rotundamente el clima

Este jueves 8 de enero el Atlético de Madrid enfrentará al Real Madrid por la Semifinal de la Supercopa de España en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. Si el Colchonero repite un triunfo sobre su archirrival, pasará a la Final del certamen, en donde se verá las caras con el Barcelona o con el Athletic Club de Bilbao (en su caso se enfrentarán este miércoles 7 de enero).

