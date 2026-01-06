Fue figura de la Selección Argentina en 2025, pero su presente preocupa de cara al Mundial 2026

Thiago Almada ilusionó a los hinchas del Atlético de Madrid con su arribo al elenco español a mediados del 2025. Luego de su paso fugaz por el Olympique de Lyon (apenas estuvo 6 meses luego de ganar la Copa Libertadores con el Botafogo), el ex Vélez se sumó al equipo colchonero como la pieza que le daría el salto de calidad que le estaba faltando al esquema del Cholo.

No obstante, superado el primer tramo de la temporada 2025/2026, no está llegando al nivel que esperaban los aficionados del conjunto rojiblanco. Ya sea por responsabilidad propia o decisiones de Diego Simeone, al futbolista que fue campeón del mundo en Qatar 2022 se le fue diluyendo el protagonismo en el Atleti.

Los números hablan por sí solos: de 26 partidos que disputó el Atlético de Madrid hasta el momento, Thiago Almada jugó 15, de los cuales solo en 5 fue titular. Acumula nada más que 571 minutos en cancha (es decir, lo equivalente a un poco más de 6 partidos completos), con los que logró asentar apenas dos goles y una asistencia.

Todo esto, después de un 2025 que fue altamente determinante para la Selección Argentina. Hizo el gol del triunfo 1 a 0 a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, fue titular en la goleada frente a Brasil 4 a 1 en el Monumental, asistió a Julián Alvarez en la victoria 1 a 0 a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, marcó el tanto del empate vs. Colombia en Buenos Aires y antes de cerrar el año agregó el pase gol a Lionel Messi para el 3 a 0 sobre Venezuela también en condición de local.

Con lo cual, queda claro que los resultados que le brindó a Lionel Scaloni son lo que hoy lo mantienen con chances de pertenecer a la nómina de 26 futbolistas que viajarán a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, porque de lo contrario, por lo que viene sucediendo en el Atlético de Madrid, realmente estaría en duda.

El presente irregular del Atlético de Madrid no ayuda a Thiago Almada

El Atlético de Madrid en general no está obteniendo los resultados que planificaban antes de comenzar el presente curso. En LaLiga ya dejó en el camino 19 puntos sobre 19 partidos jugados. Esto hizo que de momento ocupe un cuarto lugar en la tabla, a 7 puntos del Real Madrid y a 11 del líder Barcelona, una diferencia que parece ser irremontable.

En tanto que en la Champions League se coloca octavo con 12 unidades (ganó 4 y perdió 2), por lo que hasta entonces está consiguiendo el objetivo de la clasificación directa a los Octavos de Final.

Asimismo, este jueves 8 de enero tendrá la gran oportunidad de repuntar considerablemente su temporada, si derrota al Real Madrid en la Semifinal de la Supercopa de España. Mucho más si vence en la Final del domingo 11 a Barcelona o al Ahtletic Club de Bilbao, porque de esa manera estaría volviendo a conseguir una consagración luego de 4 años y medio de pura sequía (el último campeonato que cosecharon fue LaLiga 2020/2021).

