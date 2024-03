El duelo entre la Selección Argentina y su par de México marcó un quiebre para los de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo de Qatar 2022. La albiceleste había caído en el debut ante Arabia Saudita y se recuperó con una apretada victoria ante el Tri de camino al campeonato.

Aunque ya pasó más de un año de aquella competencia, por estos días se reflotó una polémica teoría alrededor de ese partido. En charla con Caliente, Edson Álvarez se refirió a su participación en la cita mundialista y, particularmente, a un quiebre con el Tata Martino, entrenador del combinado norteamericano en aquel torneo.

“En algún momento yo tenía una gran relación con el Tata. Venía conmigo, charlábamos. Él es una persona que le gusta mucho hablar de fútbol y le interesaba mucho el sistema de Ajax, entonces compartíamos muchas cosas“, comenzó explicando el versátil jugador que hoy milita en West Ham.

Y continuó: “Cuando llega el Mundial, obviamente no me sentía un titular indiscutible, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar. Hasta el partido de Polonia todo iba bien con él, la relación como siempre. Llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar. No inicié, ni jugué“.

El conductor Jorge Van Rankin lo frenó y disparó contra el entrenador argentino mientras Álvarez soltaba una risa nerviosa a su lado: “Yo sí me atrevo a decirlo. Eso es un misterio del pinche Tata que en ese partido lo vendió a México, a mí no me vengan con mamadas“.

“¿Por qué no exhibió a su pinche delanterillo que está ahí? ¿Por qué no lo metió de titular?“, desafió luego refiriéndose al nacionalizado Rogelio Funes Mori con una mirada sugestiva a cámara. En aquel duelo en el que Argentina ganó por 2-0, el atacante surgido de River tampoco tuvo minutos.