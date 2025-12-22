Youcef Belaïli, jugador de Argelia, calienta la previa con Argentina: ”Le voy a hacer un caño a Messi”

La Selección Argentina y su par de Argelia ya se preparan para lo que será el primer partido del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ambos combinados confirmaron, luego del sorteo del pasado 5 de diciembre en Washington D.C., que se verán las caras el martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

Por lo que de a poco empiezan a asomar algunas declaraciones de los protagonistas -o de los que pretenden serlo- en relación con lo que será el primer paso de la Scaloneta en su objetivo por sostener la corona que consiguió el 18 de diciembre del 2022, al derrotar a Francia en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha, Qatar.

Tal es el caso de Youcef Belaïli, delantero de la Selección de Argelia y del Esperance de Túnez, que en una entrevista que le otorgó a la influencer Sam Footx, dijo claramente cuál será su búsqueda si llega a cruzarse en el campo en alguna situación del juego con el número 10 de la Selección Argentina: ”Le voy a hacer un caño a Messi”.

Vale mencionar que el antecedente de Belaïli (quien actualmente se está recuperando de una rotura de ligamentos que sufrió en noviembre) contra Leo es desfavorable. Ya lo enfrentó en la Ligue 1 cuando jugaba para el Ajaccio. Fue el 21 de octubre del 2022 en el Estadio Michel Moretti. Aquel día el París Saint-Germain ganó 3 a 0 con dos goles de Kylian Mbappé y uno del rosarino.

Vladimir Petkovic admitió su admiración por Argentina, pero remarcó que intentarán presentar batalla

Luego de lo que fue el sorteo con el que la FIFA distribuyó a cada uno de los clasificados (y los cupos vacantes que se resolverán con los repechajes que se jugarán en marzo) en cada grupo y con el que confeccionó el cuadro de eliminación (que por primera vez en la historia comenzará desde los 16vos de Final), los entrenadores presentes en el Kennedy Center de Washington prestaron declaraciones.

Entre ellos, Vladimir Petkovic, quien brindó sus primeras impresiones a raíz de compartir la zona con la actual campeona del mundo: “No necesitamos una motivación extra; el nombre de Argentina ya lo es por sí mismo. Es un partido contra un equipo que tiene una calidad inmensa. Iremos con la frente en alto y con el orgullo de nuestro pueblo para intentar conseguir un buen resultado. No entraremos a ningún partido sintiéndonos derrotados de antemano”.

