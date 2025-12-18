La sorpresiva reacción de la Selección de Francia al 3er aniversario de la Final de Qatar 2022

En Argentina el 18 de diciembre será para siempre una fecha para recordar y para celebrar, como también los son el 25 de junio (por el título de 1978) y el 29 del mismo mes (por la consagración en México 1986). Aquel día, pero del 2022, el combinado albiceleste se quedaba con la Copa del Mundo por tercera vez en su historia al vencer a Francia en el último partido de Qatar 2022.

Por eso, estaba cantado que este jueves varios de los futbolistas y de la propia AFA hicieran todo tipo de alusión respecto a la trabajada victoria conseguida en el Estadio Icónico de Lusail de la ciudad de Doha. Lionel Messi, Dibu Martínez, Ángel Di María, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Alvarez, fueron los primeros en recordarlo a través de su cuenta de Instagram.

Pero lo que sí no se esperaba era que la Selección de Francia, también a través de su usuario en redes sociales, rememorara lo que para ellos debería ser una situación, cuanto menos, poco agradable, más allá del privilegio de haber alcanzado la Final de la Copa del Mundo, un evento que muy pocos en la historia tienen el lujo de vivenciar.

”Hace tres años, nuestros Blues jugaron una de las finales más importantes del Mundial contra Argentina ( 3-3)!”, se puede leer en el enunciado de la publicación, que además resaltó los idas y vueltas que tuvo el marcador: ”120 minutos de emoción, emoción y lágrimas… Un momento grabado para siempre en la historia del fútbol”.

Tweet placeholder

Tal escrito se puede ver acompañando a un collage de tres imágenes, una de ellas de los 11 jugadores que iniciaron el partido contra el conjunto de Lionel Scaloni, y las otras dos de uno de los dos grandes protagonistas del encuentro, Kylian Mbappé (el otro sin dudas fue Lionel Messi), quien anotó 2 goles en los 90 minutos, uno en el tiempo extra y acertó su lanzamiento en la tanda de penales.

Qatar 2022, la cuarta Final en la historia de la Copa del Mundo para Francia

Hasta la Copa del Mundo de 1998, Francia nunca había alcanzado la Final de certamen (solo se arrimó en 1982 y en 1986 al clasificar a la Semifinal en ambas ediciones). Pero desde entonces, llegó a cuatro de las siete definiciones. Le ganó a Brasil 3 a 0 en aquella competencia en la que fue anfitrión en el ’98, perdió por penales con Italia en Alemania 2006, celebró al derrotar a Croacia 4 a 2 en Rusia 2018 y cayó con Argentina desde los 12 pasos en Qatar 2022.

