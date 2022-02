El tandilense vivió una de las noches que quedarán en la historia del tenis argentino. Si bien no confirmó su retiro, la derrota ante Delbonis pudo haber sido su último gran show ante un público que lo mimó como se merece. El análisis de Juan Pablo Varsky.

La noche del martes, en un Buenos Aires Lawn Tennis Club colmado, no fue una más. El tenis argentino guardará en sus retinas aquella jornada en la que Juan Martín Del Potro tuvo por fin el merecido reconocimiento ante su público, que lo mimó como nunca antes.

Con 33 años, y si bien aún no confirmó su retiro, el tandilense no la pasó bien en la cancha ante un Federico Delbonis que fue invitado de honor y que no titubeó ante su chance de derrotarlo.

Juan Pablo Varsky, miembro de la gran familia de Playmaker y Bolavip, armó una radiografía de todo lo que tuvo que vivir Del Potro desde aquella consagratoria actuación en el US Open de 2009.

Operaciones en sus muñecas, molestias en todo el cuerpo y las rodillas que lo terminaron por vencer cuando comenzaba a escribir una nueva historia de resiliencia pura en una carrera repleta de superación y amor propio.

La columna de Juan Pablo Varsky sobre Del Potro y su posible última función:

Mientras la mayoría de los deportistas de elite suelen convivir con las lesiones, en mayor o menor medida, lo de Del Potro en los últimos 12 años fue absolutamente encomiable. Y pese a esto, su palmarés acusa 22 títulos ATP, 2 medallas olímpicas y la histórica consagración en la Copa Davis de 2016 en Zagreb, la única en la historia del tenis argentino.

"Juan no había tenido momentos así en Argentina", explica Varsky en su columna, donde además agregó que "necesitaba este baño de amor".

¿Y si se recupera, empieza a entrenarse y sentir que puede seguir jugando? Nosotros no somos quiénes para reclamarle nada, pero en la noche del martes, el Buenos Aires Lawn Tennis club le rindió pleitesía y le hizo sentir el cariño que quizás le faltó en otros momentos de su carrera.