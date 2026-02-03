De ni siquiera poder entrenar en los inviernos a ser la nueva joya en la academia de Rafa Nadal: Ziga Sesko, flamante campeón del Abierto de Australia junior

Tras la histórica coronación de Carlos Alcaraz imponiéndose en la final a Novak Djokovic, al Abierto de Australia siguieron quedándole historias por contar como la del joven Ziga Sesko, tenista esloveno de 17 años que se quedó con el título en la categoría Junior, venciendo al estadounidense Keaton Hance por 4-6, 6-3 y 6-4.

Ubicado en el puesto 983 del ranking de la ATP, aunque casi sin competencia a nivel de mayores, el primer jugador en la historia de Eslovenia en ganar un Grand Slam Junior asaltará el Top 5 de la categoría y recibirá la Wild Card para disputar la edición 2027 del Australian Open junto a las grandes estrellas de la escena.

“Ganar un Grand Slam es algo con lo que cualquier niño sueña. Lograrlo, todavía no lo asimilo, pero mañana lo sentiré como algo muy especial. Mi madre y mi hermano vinieron de Eslovenia solo para apoyarme, es genial compartir esto con ellos. Es la mejor victoria de mi vida. La grada me dio mucha motivación, escuché cánticos de algunos eslovenos: somos un país pequeño, así que me sorprendió que tanta gente haya venido a apoyarme. Supongo que, si disfrutan con mi estilo de tenis, eso me hace sentir especial”, declaró tras su coronación.

Sesko es oriundo de un pueblo de poco menos de 10 mil habitantes llamado Hrastnik y fue allí que empezó a jugar tenis impulsado por su padre, que era jugador de tenis de mesa. Reveló que allí están sus principales fanáticos, quienes lo siguen incluso más que a Luka Doncic en los Lakers, pero también se topó con algunas dificultades que hicieron cuesta arriba su formación. “Solo hay cuatro pistas de tierra batida al aire libre, y en invierno hace demasiado frío, así que no podemos jugar”, contó.

Ziga Sesko, de Eslovenia, ganó el Abierto de Australia Junior. (Getty).

Para seguir adelante, Ziga comenzó a acudir a un club ubicado a unos 20 minutos de su pueblo, y luego se mudó a Italia para formar parte de la academia de Ricardo Piatti, en Bordighera. Pegó el estirón hasta el metro noventa de altura que tanto lo ha favorecido a dar gran potencia a sus golpes, aunque también tuvo que lidiar con molestias y lesiones producto del cambio físico.

La previa del Abierto de Australia la hizo en la academia de Rafael Nadal y tras coronarse explicó que allí trabajará este 2026 que promete encontrarlo participando de más torneos de mayores antes de tener la experiencia que se ganó de volver a Melbourne Park en 2027 pero para jugar el torneo de élite.

“Voy a estar allí todo el año, sí. Hice tres semanas de pretemporada con ellos, en la Academia. Todavía no he conocido a Rafa. Vi que estaba por aquí. He hecho un muy buen trabajo en pretemporada, cambiando un poco mi derecha y mi saque, mejorando muchísimo. Está funcionando a las mil maravillas, y estoy muy agradecido con el apoyo de los entrenadores de la Academia. Me han llamado todos los días, se levantaban a las 3 o a las 4 de mañana para ver mis partidos, eso significa mucho para mí“, dijo al respecto.

Todos los campeones del Abierto de Australia 2026

Singles masculino: Carlos Alcaraz

Singles femenino: Elena Rybakina

Dobles masculino: Harrison y Skupski

Dobles femenino: Mertens y Shuai Zhang

Dobles mixto: Gadecki y Peers

Juniors masculino: Ziga Sesko

Juniors femenino: Ksenia Efremova

Juniors dobles masculino: Doig y Kisimov

Juniors dobles femenino: Alena y Jana Kovackova

Silla de ruedas masculino: Tokito Oda

Silla de ruedas femenino: Xiaohui Li

Dobles silla de ruedas masculino: Fernández y Oda

Dobles silla de ruedas femenino: Xiaohui Li y Ziying Wang

Quad singles: Niels Vink

Quad dobles: Sasson y Vink